El empresario Elon Musk volvió a encabezar el listado de las personas más ricas del mundo por segundo año consecutivo, luego de que su patrimonio registrara un fuerte crecimiento y superara ampliamente al de otros magnates del sector tecnológico.

De acuerdo con el ránking anual publicado por la revista Forbes este martes, la fortuna del fundador de varias compañías tecnológicas se duplicó durante el último año y alcanzó los 839.000 millones de dólares, consolidándolo como el hombre más rico del planeta.

Asimismo, Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, además de liderar la compañía aeroespacial SpaceX, la red social X y la firma de inteligencia artificial xAI. Según el informe, su patrimonio pasó de 342.000 millones de dólares hace un año a 839.000 millones en la actualidad, convirtiéndose en la primera persona en superar los 800.000 millones de dólares y acercándose a la posibilidad de convertirse en el primer billonario del mundo.

La diferencia frente a otros multimillonarios es amplia. El patrimonio de Musk triplica el de quienes ocupan el segundo y tercer lugar del listado, los cofundadores de Google Larry Page, con 257.000 millones de dólares, y Sergey Brin, con 237.000 millones.

El reporte también indica que el número de multimillonarios sigue creciendo. Según Forbes, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, es decir, 400 más que hace un año, quienes en conjunto acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones registrados el año anterior.

Por otro lado, durante 2025, Tesla atravesó momentos de volatilidad. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos cayeron en el segundo trimestre en medio de boicots de consumidores tras el respaldo de Musk al expresidente Donald Trump y a figuras políticas de extrema derecha.

No obstante, el valor de la compañía se recuperó en la segunda mitad del año luego de que el empresario dejara su cargo dentro de la administración de Trump, situación que permitió que los títulos volvieran a niveles elevados.

Entre los seguidores de Tesla existe la expectativa de que la empresa continúe expandiéndose gracias al acceso de Musk a tecnologías avanzadas en conducción autónoma e inteligencia artificial.

Aunque el empresario genera opiniones divididas, los inversionistas de Tesla han mantenido su respaldo. En noviembre aprobaron un paquete de compensación que podría alcanzar 1 billón de dólares si la compañía logra determinados objetivos de producción y valoración. De concretarse, la participación de Musk en la empresa subiría a cerca del 25 %.

El magnate advirtió que, sin esos incentivos, podría alejarse de Tesla, señalando que requería una participación suficiente para ejercer una “fuerte influencia” sobre la compañía mientras desarrolla un “ejército de robots”.

Además, David Kirsch, de la Universidad de Maryland, explicó que las cifras sobre la fortuna del empresario son “altamente especulativas”, debido a que gran parte de su riqueza está vinculada al valor de acciones.

“Si se midieran los activos reales, no serían 800.000 millones de dólares. Podrían ser un tercio de eso”, dijo Kirsch, quien calificó la fortuna del magnate como “asombrosa” y un poco “irreal”.

En el listado también aparece el fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el cuarto lugar con 224.000 millones de dólares, seguido por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con 222.000 millones.

Por su parte, Donald Trump ascendió en la clasificación del puesto 700 al 645, con una fortuna estimada de 6.500 millones de dólares, lo que representa 1.400 millones más que el año pasado.

Finalmene, el incremento de su patrimonio se explica en parte por el impulso de criptomonedas que ha promocionado, además de verse favorecido por una decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva York que anuló una multa de 518 millones de dólares en un caso de fraude.

“El segundo mandato de Donald Trump como presidente ha resultado hasta ahora muy rentable” para él, destacó Forbes. “Ya sea cerrando acuerdos en Oriente Medio, promocionando sus criptomonedas o recibiendo a personalidades en sus propiedades, Trump ha demostrado que él y su familia siguen muy activos en los negocios”, agregó la publicación.