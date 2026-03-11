En medio del desierto egipcio, donde se levantan desde hace milenios algunos de los monumentos más famosos del planeta, volverá a escucharse una voz colombiana. El próximo 7 de abril de 2026, las imponentes Pirámides de Giza se convertirán nuevamente en escenario para Shakira, quien regresa a este lugar histórico como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

No es la primera vez que la barranquillera canta frente a estas estructuras milenarias. Ya lo había hecho en 2007, cuando llegó con su gira Oral Fixation Tour. En aquel momento, su presentación fue vista como una muestra del alcance global que comenzaba a tener la artista, capaz de conectar con públicos de distintas culturas y llevar la música latina a escenarios emblemáticos del mundo.

Ahora, casi dos décadas después, Shakira vuelve al mismo lugar, en un momento en el que su carrera continúa en plena vigencia. Canciones recientes como Music Sessions Vol. 53, junto a éxitos de su repertorio como Las de la Intuición, forman parte del fenómeno global que la mantiene en los primeros lugares de la industria musical.

La cita en Giza será la undécima parada de su agenda de conciertos en 2026. La gira también incluye presentaciones en países como México, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, India y Brasil, confirmando el alcance internacional que la cantante ha construido durante más de 20 años.

Según los organizadores, el espectáculo frente a las pirámides tendrá una duración aproximada de seis horas. Está previsto que el evento comience hacia las 5:00 de la tarde y se extienda hasta cerca de la medianoche, con un despliegue técnico y visual diseñado para uno de los escenarios más impactantes del mundo.

🇪🇬LA LOBA CON SUS TACONES DE AGUJA TIENE A LA MANADA EGIPCIA FRENETICA!!! 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🫂 👉 Las calles de El Cairo (Egipto) llenas con la imagen de Shakira promocionando su concierto en las Pirámides d Giza.🇪🇬🐺💃🎤🇪🇬 pic.twitter.com/KOhcQDjuwl — María Espinoza (@MarisolMen71413) March 11, 2026

Un evento exclusivo

El concierto también tendrá condiciones estrictas de acceso. Solo podrán ingresar personas mayores de 21 años, y la reventa de entradas en el lugar estará totalmente prohibida. Con estas medidas, los organizadores buscan mantener el carácter exclusivo del evento y garantizar una experiencia organizada para los asistentes.

Por ahora, la producción ha mantenido hermetismo sobre posibles artistas invitados. Sin embargo, las especulaciones han crecido debido a las colaboraciones recientes de Shakira con figuras como Bizarrap, Karol G, Rauw Alejandro y Cardi B.

La imagen de Shakira invade El Cairo

Mientras llega la fecha del espectáculo, en redes sociales ya circulan imágenes que muestran las calles de El Cairo cubiertas con carteles y pantallas promocionales del concierto. En ellos aparece la imagen de la cantante anunciando su presentación en Giza, lo que ha despertado la expectativa de miles de fanáticos en Medio Oriente.

A lo largo del separador de la vías se levantan varias pantallas publicitarias consecutivas con un cartel de fondo naranja y rojizo donde aparece la cantante con el cabello al viento, acompañada por la silueta de las pirámides. El nombre “Shakira” domina cada pantalla en letras grandes, visibles desde varios metros de distancia, convirtiendo la carretera en una especie de corredor promocional dedicado al concierto.