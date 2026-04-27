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Por:  Redacción Tendencias

Este martes 28 de abril se llevará a cabo en Valledupar la ceremonia de premiación de los Upar Awards 2026, galardón que se otorga a los mejores y más destacados del folclor vallenato durante el último año.

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Este premio busca reconocer y exaltar la función de quienes hacen posible la expansión del género, como los productores, compositores, intérpretes y acordeoneros. Además, distingue a los que le otorgan variedad a la música vallenata, como agrupaciones femeninas y vallenato góspel, entre otros.

“Es un espacio para que los aficionados puedan estimar la creación de sus favoritos y elijan a sus ganadores”, se lee en el sitio web de los Upar Awards.

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Mediante la entrega de este reconocimiento buscan fortalecer la cultura vallenata e incentivar a las nuevas generaciones del folclor, “reconociendo y enalteciendo en vida a esos artistas, compositores, músicos y todos los actores que han llevado la música vallenata a todos los rincones del país”, agrega.

A través de la página web de los Upar Awards los fanáticos del género votaron por sus favoritos en cada una de las 35 categorías de este año.

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La ceremonia de premiación se celebrará en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas y tendrá como protagonista al compositor Wilfran Castillo, quien será reconocido como Personaje del Año.

Lista de nominados a los Upar Awards 2026

1. Guacharaquero del año

  • Luis Fernando Pachón 
  • Abelardo Lozano
  • José Díaz 
  • Andrew Noel 
  • Luis Felipe Centeno

2. Cajero del año

  • Nando Gaviria 
  • Carlos López
  • Dairo Escorcia 
  • Adelmo Granados 
  • Marco Fidel

3. Pianista del año

  • Carlos Molina 
  • Larry Vanegas 
  • Helberth Estrada 
  • Samuel Angarita
  • Beto Urieles

4. Timbalero del año

  • Juan Manuel Cuello 
  • Samir Solano 
  • Luis Holguín 
  • Sebastián Cotes

5. Conguero del año

  • José Cervantes
  • Iván Muñoz 
  • Juan Melgarejo 
  • Jorge Luis García

6. Grupo góspel del año

  • Los Hijos del Rey 
  • 70 Veces 7 
  • Andrés Martínez y Víctor Campo
  • Dagoberto Osorio 
  • Héctor Arturo Zuleta

7. Acordeonero juvenil del año

  • Camilo Carvajal 
  • Jorge “Chide” García 
  • Rubén Lanao 
  • Jafid Nazar 
  • Carlos Rueda

8. Corista primera voz del año

  • William Cataño 
  • María José Ospino 
  • Denilson Rincón 
  • Valeria Cordero

9. Corista segunda voz del año

  • Beto López 
  • Hermes Mercado 
  • Nicolás Pineda 
  • Marlon Barros

10. Mejor manejo de redes vallenatas del año

  • Luifer Cuello 
  • Peter Manjarrés 
  • Mono Zabaleta 
  • Rafa Pérez
  • Karen Lizarazo

11. Guitarrista del año

  • Andrés Monsalvo 
  • Ariel Bautista
  • Eugenio Gámez 
  • Carlos Vásquez
  • Rafael “Tito” Manjarrés

12. Bajista del año

  • Marlon Gutiérrez 
  • Miguel Alfonso Morales 
  • Nemecio Gómez
  • Wilmar Gámez
  • Erichs Martínez

13. Locutor del año

  • Alí Guerrero 
  • Dalia Bernal 
  • Javier Echeverry 
  • Javier Fernández
  • Korak Pérez
  • Richi Peñaloza

14. Mánager del año

  • Carlos Bloom 
  • Damián Pachón 
  • Milagros Villamil 
  • Osman Hinojosa 
  • Rafael Daza

15. Video vallenato del año

  • Deimer Gámez 
  • Fredy Melo
  • Rafael Mejía 
  • Santiago Díaz Vence

16. Mejor feat del año

  • “Gracias mi amor” – Felipe Peláez & Peter Manjarrés 
  • “Me gustan los hombres” – Fanny Lu & Ana del Castillo 
  • “No pasa nada” – Jonathan Jaraba “El Meke” & Yader Romero 
  • “Tu forma de amar” – Los K Morales & Thiago Morales

17. Mejor instrumento de viento vallenato del año

  • Jean Carlos Mejía 
  • Martín Tordoya 
  • Álvaro Araújo
  • Gualdir Borré Gutiérrez 
  • Nicolás Pertuz

18. Acordeonero clásico del año

  • Álvaro López
  • Franco Argüelles 
  • Gonzalo Arturo “Cocha” Molina 
  • Israel Romero

19. Ingeniero de sonido del año

  • Carlos Mario Barranco
  • José “Jepa” Pareja
  • Carlos Andrés Barros
  • Jeisson Catalán
  • Sergio Cárdenas

20. Empresario vallenato del año

  • Freddy Herazo
  • Ronal Cely 
  • Carlos Padilla 
  • José “Chepe” Pérez 
  • Lino Villalobos

21. Grupo show en vivo del año

  • Diego Daza
  • Mono Zabaleta 
  • Peter Manjarrés 
  • Karen Lizarazo 
  • Silvestre Dangond

22. Revelación juvenil del año

  • Edgar Andrés y Goyo Gutiérrez 
  • Simón Figueroa 
  • Martín Elías Jr. 
  • Samuel Morales 
  • Mario Cerchar

23. Cantante vallenato romántico del año

  • Alex Martínez 
  • Jean Carlos Centeno
  • Alex Manga 
  • Hebert Vargas

24. Productor del año

  • Erichs Martínez 
  • Rafael “Tito” Manjarrés 
  • Rolando Ochoa 
  • Larry Vanegas

25. Grupo internacional del año

  • Alex Manga 
  • Jorge Celedón 
  • Hebert Vargas 
  • Jean Carlos Centeno
  •  Silvestre Dangond

26. Grupo juvenil del año

  • Daniel Restrepo 
  • Óscar Gamarra 
  • Haffit David
  • Luisra Solano 
  • Jorge Antonio Oñate

27. Acordeonero del año

  • Saúl Lallemand 
  • Lucas Dangond 
  • Juan Mario de la Espriella 
  • Sergio Luis Rodríguez 
  • Rolando Ochoa 
  • Daniel Maestre

28. Compositor del año

  • Diego Daza 
  • “El Cabe” Solano 
  • Jhon Mindiola 
  • Marco Romero
  • Rafael “Tito” Manjarrés

29. Grupo tradicional del año

  • Alberto Zabaleta
  • Farid Ortiz 
  • Silvio Brito 
  • Tomás Alfonso Zuleta

30. Mejor grupo del año

  • Diego Daza 
  • Rafa Pérez 
  • Elder Dayán Díaz 
  • Mono Zabaleta

31. Cantautor del año

  • Fabián Corrales 
  • Iván Ovalle
  • José Alfonso Maestre
  • Rafael Manjarrez 
  • Tico Mercado

32. Artista juvenil del año

  • Camila Córdoba 
  • Crisly Ospino 
  • Kaju Quintero
  • Karolay Murra 
  • Laura Hamburger

33. Artista femenina del año

  • Margarita Doria 
  • Karen Lizarazo 
  • Natalia Curvelo 
  • Ana del Castillo

34. Canción del año

  • “Miéntele” – Luisra Solano 
  • “Directo al Cora” – Diego Daza 
  • “El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta 
  • “Ponte chévere” – Elder Dayán
  • “A tu ladito” – Rafa Pérez

35. Disco del año

  • “La avalancha” – Diego Daza 
  • “Brutal” – Mono Zabaleta 
  • “La jerarquía” – Peter Manjarrés 
  • “Los de la A” – Luisra Solano