Este martes 28 de abril se llevará a cabo en Valledupar la ceremonia de premiación de los Upar Awards 2026, galardón que se otorga a los mejores y más destacados del folclor vallenato durante el último año.

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Este premio busca reconocer y exaltar la función de quienes hacen posible la expansión del género, como los productores, compositores, intérpretes y acordeoneros. Además, distingue a los que le otorgan variedad a la música vallenata, como agrupaciones femeninas y vallenato góspel, entre otros.

“Es un espacio para que los aficionados puedan estimar la creación de sus favoritos y elijan a sus ganadores”, se lee en el sitio web de los Upar Awards.

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Mediante la entrega de este reconocimiento buscan fortalecer la cultura vallenata e incentivar a las nuevas generaciones del folclor, “reconociendo y enalteciendo en vida a esos artistas, compositores, músicos y todos los actores que han llevado la música vallenata a todos los rincones del país”, agrega.

A través de la página web de los Upar Awards los fanáticos del género votaron por sus favoritos en cada una de las 35 categorías de este año.

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La ceremonia de premiación se celebrará en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas y tendrá como protagonista al compositor Wilfran Castillo, quien será reconocido como Personaje del Año.

Lista de nominados a los Upar Awards 2026

1. Guacharaquero del año

Luis Fernando Pachón

Abelardo Lozano

José Díaz

Andrew Noel

Luis Felipe Centeno

2. Cajero del año

Nando Gaviria

Carlos López

Dairo Escorcia

Adelmo Granados

Marco Fidel

3. Pianista del año

Carlos Molina

Larry Vanegas

Helberth Estrada

Samuel Angarita

Beto Urieles

4. Timbalero del año

Juan Manuel Cuello

Samir Solano

Luis Holguín

Sebastián Cotes

5. Conguero del año

José Cervantes

Iván Muñoz

Juan Melgarejo

Jorge Luis García

6. Grupo góspel del año

Los Hijos del Rey

70 Veces 7

Andrés Martínez y Víctor Campo

Dagoberto Osorio

Héctor Arturo Zuleta

7. Acordeonero juvenil del año

Camilo Carvajal

Jorge “Chide” García

Rubén Lanao

Jafid Nazar

Carlos Rueda

8. Corista primera voz del año

William Cataño

María José Ospino

Denilson Rincón

Valeria Cordero

9. Corista segunda voz del año

Beto López

Hermes Mercado

Nicolás Pineda

Marlon Barros

10. Mejor manejo de redes vallenatas del año

Luifer Cuello

Peter Manjarrés

Mono Zabaleta

Rafa Pérez

Karen Lizarazo

11. Guitarrista del año

Andrés Monsalvo

Ariel Bautista

Eugenio Gámez

Carlos Vásquez

Rafael “Tito” Manjarrés

12. Bajista del año

Marlon Gutiérrez

Miguel Alfonso Morales

Nemecio Gómez

Wilmar Gámez

Erichs Martínez

13. Locutor del año

Alí Guerrero

Dalia Bernal

Javier Echeverry

Javier Fernández

Korak Pérez

Richi Peñaloza

14. Mánager del año

Carlos Bloom

Damián Pachón

Milagros Villamil

Osman Hinojosa

Rafael Daza

15. Video vallenato del año

Deimer Gámez

Fredy Melo

Rafael Mejía

Santiago Díaz Vence

16. Mejor feat del año

“Gracias mi amor” – Felipe Peláez & Peter Manjarrés

“Me gustan los hombres” – Fanny Lu & Ana del Castillo

“No pasa nada” – Jonathan Jaraba “El Meke” & Yader Romero

“Tu forma de amar” – Los K Morales & Thiago Morales

17. Mejor instrumento de viento vallenato del año

Jean Carlos Mejía

Martín Tordoya

Álvaro Araújo

Gualdir Borré Gutiérrez

Nicolás Pertuz

18. Acordeonero clásico del año

Álvaro López

Franco Argüelles

Gonzalo Arturo “Cocha” Molina

Israel Romero

19. Ingeniero de sonido del año

Carlos Mario Barranco

José “Jepa” Pareja

Carlos Andrés Barros

Jeisson Catalán

Sergio Cárdenas

20. Empresario vallenato del año

Freddy Herazo

Ronal Cely

Carlos Padilla

José “Chepe” Pérez

Lino Villalobos

21. Grupo show en vivo del año

Diego Daza

Mono Zabaleta

Peter Manjarrés

Karen Lizarazo

Silvestre Dangond

22. Revelación juvenil del año

Edgar Andrés y Goyo Gutiérrez

Simón Figueroa

Martín Elías Jr.

Samuel Morales

Mario Cerchar

23. Cantante vallenato romántico del año

Alex Martínez

Jean Carlos Centeno

Alex Manga

Hebert Vargas

24. Productor del año

Erichs Martínez

Rafael “Tito” Manjarrés

Rolando Ochoa

Larry Vanegas

25. Grupo internacional del año

Alex Manga

Jorge Celedón

Hebert Vargas

Jean Carlos Centeno

Silvestre Dangond

26. Grupo juvenil del año

Daniel Restrepo

Óscar Gamarra

Haffit David

Luisra Solano

Jorge Antonio Oñate

27. Acordeonero del año

Saúl Lallemand

Lucas Dangond

Juan Mario de la Espriella

Sergio Luis Rodríguez

Rolando Ochoa

Daniel Maestre

28. Compositor del año

Diego Daza

“El Cabe” Solano

Jhon Mindiola

Marco Romero

Rafael “Tito” Manjarrés

29. Grupo tradicional del año

Alberto Zabaleta

Farid Ortiz

Silvio Brito

Tomás Alfonso Zuleta

30. Mejor grupo del año

Diego Daza

Rafa Pérez

Elder Dayán Díaz

Mono Zabaleta

31. Cantautor del año

Fabián Corrales

Iván Ovalle

José Alfonso Maestre

Rafael Manjarrez

Tico Mercado

32. Artista juvenil del año

Camila Córdoba

Crisly Ospino

Kaju Quintero

Karolay Murra

Laura Hamburger

33. Artista femenina del año

Margarita Doria

Karen Lizarazo

Natalia Curvelo

Ana del Castillo

34. Canción del año

“Miéntele” – Luisra Solano

“Directo al Cora” – Diego Daza

“El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta

“Ponte chévere” – Elder Dayán

“A tu ladito” – Rafa Pérez

35. Disco del año