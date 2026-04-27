Este martes 28 de abril se llevará a cabo en Valledupar la ceremonia de premiación de los Upar Awards 2026, galardón que se otorga a los mejores y más destacados del folclor vallenato durante el último año.
Lea: Rubén Blades alza su voz por Colombia: “La violencia solo deja dolor y brutalidad”
Este premio busca reconocer y exaltar la función de quienes hacen posible la expansión del género, como los productores, compositores, intérpretes y acordeoneros. Además, distingue a los que le otorgan variedad a la música vallenata, como agrupaciones femeninas y vallenato góspel, entre otros.
“Es un espacio para que los aficionados puedan estimar la creación de sus favoritos y elijan a sus ganadores”, se lee en el sitio web de los Upar Awards.
Lea: Carnaval de Barranquilla presente en el Festival de la Leyenda Vallenata: fortalece lazos culturales entre fiestas hermanas
Mediante la entrega de este reconocimiento buscan fortalecer la cultura vallenata e incentivar a las nuevas generaciones del folclor, “reconociendo y enalteciendo en vida a esos artistas, compositores, músicos y todos los actores que han llevado la música vallenata a todos los rincones del país”, agrega.
A través de la página web de los Upar Awards los fanáticos del género votaron por sus favoritos en cada una de las 35 categorías de este año.
Lea: El talento infantil brilla en el 59 Festival de la Leyenda Vallenata
La ceremonia de premiación se celebrará en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas y tendrá como protagonista al compositor Wilfran Castillo, quien será reconocido como Personaje del Año.
Lista de nominados a los Upar Awards 2026
1. Guacharaquero del año
- Luis Fernando Pachón
- Abelardo Lozano
- José Díaz
- Andrew Noel
- Luis Felipe Centeno
2. Cajero del año
- Nando Gaviria
- Carlos López
- Dairo Escorcia
- Adelmo Granados
- Marco Fidel
3. Pianista del año
- Carlos Molina
- Larry Vanegas
- Helberth Estrada
- Samuel Angarita
- Beto Urieles
4. Timbalero del año
- Juan Manuel Cuello
- Samir Solano
- Luis Holguín
- Sebastián Cotes
5. Conguero del año
- José Cervantes
- Iván Muñoz
- Juan Melgarejo
- Jorge Luis García
6. Grupo góspel del año
- Los Hijos del Rey
- 70 Veces 7
- Andrés Martínez y Víctor Campo
- Dagoberto Osorio
- Héctor Arturo Zuleta
7. Acordeonero juvenil del año
- Camilo Carvajal
- Jorge “Chide” García
- Rubén Lanao
- Jafid Nazar
- Carlos Rueda
8. Corista primera voz del año
- William Cataño
- María José Ospino
- Denilson Rincón
- Valeria Cordero
9. Corista segunda voz del año
- Beto López
- Hermes Mercado
- Nicolás Pineda
- Marlon Barros
10. Mejor manejo de redes vallenatas del año
- Luifer Cuello
- Peter Manjarrés
- Mono Zabaleta
- Rafa Pérez
- Karen Lizarazo
11. Guitarrista del año
- Andrés Monsalvo
- Ariel Bautista
- Eugenio Gámez
- Carlos Vásquez
- Rafael “Tito” Manjarrés
12. Bajista del año
- Marlon Gutiérrez
- Miguel Alfonso Morales
- Nemecio Gómez
- Wilmar Gámez
- Erichs Martínez
13. Locutor del año
- Alí Guerrero
- Dalia Bernal
- Javier Echeverry
- Javier Fernández
- Korak Pérez
- Richi Peñaloza
14. Mánager del año
- Carlos Bloom
- Damián Pachón
- Milagros Villamil
- Osman Hinojosa
- Rafael Daza
15. Video vallenato del año
- Deimer Gámez
- Fredy Melo
- Rafael Mejía
- Santiago Díaz Vence
16. Mejor feat del año
- “Gracias mi amor” – Felipe Peláez & Peter Manjarrés
- “Me gustan los hombres” – Fanny Lu & Ana del Castillo
- “No pasa nada” – Jonathan Jaraba “El Meke” & Yader Romero
- “Tu forma de amar” – Los K Morales & Thiago Morales
17. Mejor instrumento de viento vallenato del año
- Jean Carlos Mejía
- Martín Tordoya
- Álvaro Araújo
- Gualdir Borré Gutiérrez
- Nicolás Pertuz
18. Acordeonero clásico del año
- Álvaro López
- Franco Argüelles
- Gonzalo Arturo “Cocha” Molina
- Israel Romero
19. Ingeniero de sonido del año
- Carlos Mario Barranco
- José “Jepa” Pareja
- Carlos Andrés Barros
- Jeisson Catalán
- Sergio Cárdenas
20. Empresario vallenato del año
- Freddy Herazo
- Ronal Cely
- Carlos Padilla
- José “Chepe” Pérez
- Lino Villalobos
21. Grupo show en vivo del año
- Diego Daza
- Mono Zabaleta
- Peter Manjarrés
- Karen Lizarazo
- Silvestre Dangond
22. Revelación juvenil del año
- Edgar Andrés y Goyo Gutiérrez
- Simón Figueroa
- Martín Elías Jr.
- Samuel Morales
- Mario Cerchar
23. Cantante vallenato romántico del año
- Alex Martínez
- Jean Carlos Centeno
- Alex Manga
- Hebert Vargas
24. Productor del año
- Erichs Martínez
- Rafael “Tito” Manjarrés
- Rolando Ochoa
- Larry Vanegas
25. Grupo internacional del año
- Alex Manga
- Jorge Celedón
- Hebert Vargas
- Jean Carlos Centeno
- Silvestre Dangond
26. Grupo juvenil del año
- Daniel Restrepo
- Óscar Gamarra
- Haffit David
- Luisra Solano
- Jorge Antonio Oñate
27. Acordeonero del año
- Saúl Lallemand
- Lucas Dangond
- Juan Mario de la Espriella
- Sergio Luis Rodríguez
- Rolando Ochoa
- Daniel Maestre
28. Compositor del año
- Diego Daza
- “El Cabe” Solano
- Jhon Mindiola
- Marco Romero
- Rafael “Tito” Manjarrés
29. Grupo tradicional del año
- Alberto Zabaleta
- Farid Ortiz
- Silvio Brito
- Tomás Alfonso Zuleta
30. Mejor grupo del año
- Diego Daza
- Rafa Pérez
- Elder Dayán Díaz
- Mono Zabaleta
31. Cantautor del año
- Fabián Corrales
- Iván Ovalle
- José Alfonso Maestre
- Rafael Manjarrez
- Tico Mercado
32. Artista juvenil del año
- Camila Córdoba
- Crisly Ospino
- Kaju Quintero
- Karolay Murra
- Laura Hamburger
33. Artista femenina del año
- Margarita Doria
- Karen Lizarazo
- Natalia Curvelo
- Ana del Castillo
34. Canción del año
- “Miéntele” – Luisra Solano
- “Directo al Cora” – Diego Daza
- “El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta
- “Ponte chévere” – Elder Dayán
- “A tu ladito” – Rafa Pérez
35. Disco del año
- “La avalancha” – Diego Daza
- “Brutal” – Mono Zabaleta
- “La jerarquía” – Peter Manjarrés
- “Los de la A” – Luisra Solano