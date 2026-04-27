Álvaro Mutis nunca encajó en el molde típico de los escritores. Nacido en Bogotá en 1923, llevó una vida tan diversa y contradictoria como la de su célebre personaje, Maqroll el Gaviero.

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Es por eso, que el pasado domingo 26 de abril, la televisión nacional presentó un documental que intenta revelar las múltiples facetas de un hombre que dejó inconcluso el bachillerato para dedicarse de lleno a la poesía y al billar, y que con el tiempo se consolidó como una de las figuras fundamentales de la lengua castellana.

El autor, fallecido en México en 2013, fue un observador privilegiado del siglo XX. Su camino estuvo atravesado por marcados contrastes: desde los ambientes culturales más selectos hasta los momentos difíciles que vivió en la cárcel de Lecumberri, en México. Fue precisamente durante esos periodos de encierro y en sus constantes tránsitos por aeropuertos donde empezó a construir una obra que, años después, sería reconocida con el máximo galardón de las letras en español: el Premio Cervantes.

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El documental también se detiene en su vínculo con Gabriel García Márquez. Más allá de la amistad, compartieron una complicidad creativa; incluso se afirma que Mutis puso en manos de Gabo lecturas que transformaron su manera de narrar. Ese intercambio intelectual resultó clave para proyectar la literatura colombiana a nivel internacional, un legado que sigue vigente más de una década después de su muerte.

Captura de video: Caracol Televisión

Según destaca el periodista Fernando Quiroz, Mutis era en sí mismo un personaje. Apasionado por el mar y por las montañas cafeteras, experimentó el exilio y asumió la vida como un viajero constante. Su obra, en la que sobresalen títulos como ‘La nieve del almirante’, refleja esa búsqueda permanente de huellas de un pasado que se desvanece.

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Finalmente, el documental fue transmitido la noche del domingo después de ‘Los Informantes’, se presentó como un cierre a los homenajes iniciados con el centenario de su nacimiento en 2023. Además, se perfila como una oportunidad para que las nuevas generaciones comprendan por qué Mutis, el hombre que despreciaba los diplomas, pero amaba las palabras, continúa siendo una referencia esencial para entender la cultura colombiana.