El pasado sábado 25 de abril, el Movistar Arena vivió una noche llena de música, cercanía y emociones con la llegada de Sebastián Yatra y su gira ‘Entre tanta gente Tour’.

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Yatra, junto a su banda en vivo, presentó un espectáculo pensado para conectar con el público, combinando sus temas más reconocidos con una producción escénica de alto nivel.

A lo largo de la noche, el artista hizo un repaso por distintas etapas de su carrera interpretando canciones como ‘No hay nadie más’, ‘Traicionera’, ‘Cristina’, ‘Vagabundo’, ‘Dos Oruguitas’, entre otras. Cada tema fue recibido con entusiasmo por los asistentes, que acompañaron cantando de principio a fin.

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Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME6825. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/04/2026.- El cantante colombiano Sebastián Yatra se presenta en un concierto de su gira 'Entre tanta gente tour' este sábado, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Por otro lado, uno de los momentos más significativos se dio con ‘Dos Oruguitas’, perteneciente a la película ‘Encanto’, cuando Yatra subió al escenario a niños del coro infantil de Misi. Los pequeños, vestidos con trajes típicos colombianos, participaron en un homenaje relacionado con el Día del Niño, generando un momento especialmente emotivo dentro del show.

La cercanía con el público también se destacó durante la presentación. En varios momentos, el artista interactuó con asistentes que compartieron historias personales sobre el amor, lo que llevó a Yatra a improvisar fragmentos musicales y letras en vivo, creando composiciones espontáneas que hicieron única la experiencia.

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En cuanto a la producción, el concierto contó con una escenografía llamativa y un juego de luces sincronizado que acompañó cada interpretación, aportando dinamismo y reforzando el componente emocional del espectáculo.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME6825. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/04/2026.- El cantante colombiano Sebastián Yatra se presenta en un concierto de su gira 'Entre tanta gente tour' este sábado, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El ambiente familiar fue otro aspecto notorio de la noche, con la presencia de numerosos niños que asistieron acompañados de sus padres, lo que convirtió el evento en un espacio de disfrute para distintas generaciones.

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Finalmente, para el cierre del concierto, el cantante sorprendió al público al interpretar versiones en cumbia de algunos de sus éxitos, entre ellos ‘Por fin te encontré’ y ‘Ya no tiene novio’, lo que elevó aún más la energía del recinto y puso a bailar a los asistentes.