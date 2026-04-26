Uno de los puntos comunes entre dueños o inquilinos en casas o conjuntos residenciales es la instalación de cercas eléctricas. Se trata de una medida que generalmente tiene que ver con temas de seguridad. Van más allá de cercas de alambre, que no requieren tanto mantenimiento.

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Sin embargo, su instalación, así como su uso incorrecto pueden llegar a acarrear multas y demandas. La ley es muy específica en cuanto a este tipo de cercas.

Tele Security explicó, por ejemplo, que la Resolución 90708 de 2013, emitida por el Ministerio de Minas y Energía, establece que el voltaje máximo permitido no debe superar los 10.000 voltios en pulsos, con una duración máxima de 10 milisegundos.

Asimismo, este tipo de cercas debe contar con señalizaciones claras y visibles, con placas informativas con la leyenda: “peligro: cerca eléctrica” cada cinco metros.

Por otro lado, la normativa señala que las cercas eléctricas deben instalarse a una altura que minimice el riesgo para personas y animales, además de contar con protección contra descargas atmosféricas (un sistema de puesta a tierra).

También existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que establece que la instalación de estas cercas debe realizarse por profesionales certificados. Además, los materiales para su instalación deben cumplir con normas técnicas internacionales (como el IEC o UL); y no deben instalarse cerca de redes eléctricas públicas o zonas de tránsito peatonal sin inspección.

“Si una cerca eléctrica causa daños a una persona o propiedad por incumplimiento de las normas, el propietario puede enfrentar multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); demandas civiles por lesiones o daños y sanciones penales si se demuestra negligencia”, detalla la empresa Tele Security.

De igual manera, la norma habla de que no en todas las zonas se permite el uso de cercas eléctricas. Hay algunos casos que tendrá que pedir autorizaciones, como cuando se pretenda instalar cerca de escuelas o parques públicos.