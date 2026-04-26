Se lució sobre la lomita. El colombiano José Quintana sacó a relucir toda su experiencia para adjudicarse su primera victoria de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

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El serpentinero abrió el primero de los dos juegos que los Rockies de Colorado tendrán ante los Mets de Nueva York, este domingo, en La Gran Carpa.

En el Citi Field, ‘El Zurdo de Oro de Colombia’ trabajó durante cinco episodios y un tercio. Permitió dos imparables, le anotaron una carrera (por un cuadrangular), dio dos boletos y propinó cinco ponches.

La rayita que le hicieron al colombiano vino en la parte baja del quinto capítulo. Tyrone Taylor bateó un jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central y pudo anotar la única carrera de la novena rival.

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Ante su exequipo el lanzador bolivarense utilizó 85 lanzamientos, de los cuales 50 terminaron en strike. El pitcher enfrentó a un total de 20 bateadores a lo largo del juego.

En cuatro aperturas, José Quintana registra una victoria y dos caídas. Ha lanzado 18.1 entradas completas, ha permitido 17 hits, 12 carreras, con cuatro cuadrangulares. Lleva nueve ponches y su efectividad está en 4.91.

All aboard the Q train 🚇 pic.twitter.com/Z0iZE2Ixeq — Colorado Rockies (@Rockies) April 26, 2026

Así las cosas, el bolivarense sigue dejando el nombre de Colombia en alto en una temporada en la que solo él y el joven lanzador Didier Fuentes han podido ver actividad.