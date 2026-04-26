La Procuraduría General de la Nación se unió al rechazo general en el país contra los atentados perpetrados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca en los últimos días, que hasta el momento dejan 20 personas muertas.

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“Declara su más enérgica condena y rechazo frente a las acciones terroristas perpetradas en las últimas horas en la región suroccidental del país. En consecuencia, insta a las autoridades competentes a desplegar acciones contundentes de persecución y castigo, así como la implementación inmediata de medidas de protección en procura de la no repetición”, se lee en el principio del escrito de la PGN.

Desde la entidad se exhortó a las autoridades públicas a proteger a las personas, como lo dicta la Constitución, en “su vida, honra, bienes, creencias y demás, derechos y libertades”.

⁠“Les recuerda que la salvaguarda de la vida y el funcionamiento efectivo de todas las instituciones hacen parte de los deberes nucleares de la función pública, desde el más alto nivel jerárquico del Estado”, se lee en otra parte del comunicado.

La entidad, dirigida por el director Gregorio Eljach Pacheco, también manifestó su solidaridad y condolencias a las víctimas, familiares y comunidades del Cauca y Valle del Cauca. De igual forma, informó que se han impartido órdenes y medidas institucionales en procura de prevención y determinación de responsabilidades.

Por último, invitó a concejales, diputados y congresistas a “activar sus funciones ineludibles de control político como instrumento de resultados inmediatos”.

Hay que recordar que un atentado perpetrado este sábado 25 de abril en el municipio de Cajibío, en la vía Panamericana, dejó 20 víctimas mortales, por cuenta de un cilindro con explosivos lanzado presuntamente por las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.