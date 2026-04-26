El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció este domingo que más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales han sido desplegados sobre la vía Panamericana, así como dos pelotones adicionales para garantizar seguridad y movilidad, tras el atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las FARC el pasado sábado y que deja un saldo trágico por el momento de 19 personas civiles asesinadas.
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Por ello, además de la recompensa de $5 mil millones por alias Marlon, señalado cerebro criminal de este acto fatal, se anunció recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita ubicar a cabecillas responsables como alias Farley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez.
Esto luego de una reunión estratégica extraordinaria de seguridad realizada en Popayán, en la que Sánchez Suárez expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, y reiteró el compromiso del Estado: “No hay palabras que reparen este dolor, pero sí un compromiso para que no vuelva a ocurrir. Convocamos al país y a la comunidad internacional a un rechazo contundente frente al terrorismo”.
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Sobre el balance preliminar de 19 personas asesinadas, indicó que continúan los actos urgentes de verificación e identificación de las víctimas, todas civiles, así como la atención a personas heridas, incluidos menores de edad.
Frente a los responsables, el funcionario aseguró que “los asesinos son los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Mordisco que delinquen en esta región”, y explicó, además, que esta ofensiva criminal es una reacción desesperada ante la presión operacional sostenida de la fuerza pública sobre estas estructuras: “Esta respuesta terrorista obedece a la debilidad y la cobardía de quienes se sienten acorralados por las operaciones que estamos desarrollando en el norte del Cauca”.
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En este sentido, el jefe de la cartera de seguridad dijo que, pese a los ataques, las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, del 1 de enero al 23 de abril de 2026 frente a 2025, evidencian que los homicidios han bajado 2,5% (238 a 232), el terrorismo 22% (114 a 89), el secuestro 48% (33 a 17), la extorsión 7% (112 a 104), el hurto a comercio 28% (118 a 85), el hurto a residencias 3% (160 a 156), el desplazamiento 15% (2.551 a 2.160), el confinamiento 69% (22.656 a 7.053), el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 55% (74 a 33); la intervención de minas ilegales 27% (41 a 30) y los resultados contra contrabando han subido 258%, con $378 millones incautados.
Finalmente, el ministro reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la inteligencia y prevenir nuevos hechos: “La burbuja de inteligencia contra estos criminales se vigoriza para acelerar su neutralización. Pero necesitamos que la población nos apoye llamando al 157; una llamada puede salvar vidas”.