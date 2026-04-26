El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció este domingo que más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales han sido desplegados sobre la vía Panamericana, así como dos pelotones adicionales para garantizar seguridad y movilidad, tras el atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las FARC el pasado sábado y que deja un saldo trágico por el momento de 19 personas civiles asesinadas.

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Por ello, además de la recompensa de $5 mil millones por alias Marlon, señalado cerebro criminal de este acto fatal, se anunció recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita ubicar a cabecillas responsables como alias Farley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez.

Mindefensa Cartel de búsqueda de alias Marlon.

Esto luego de una reunión estratégica extraordinaria de seguridad realizada en Popayán, en la que Sánchez Suárez expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, y reiteró el compromiso del Estado: “No hay palabras que reparen este dolor, pero sí un compromiso para que no vuelva a ocurrir. Convocamos al país y a la comunidad internacional a un rechazo contundente frente al terrorismo”.

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Sobre el balance preliminar de 19 personas asesinadas, indicó que continúan los actos urgentes de verificación e identificación de las víctimas, todas civiles, así como la atención a personas heridas, incluidos menores de edad.

Frente a los responsables, el funcionario aseguró que “los asesinos son los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Mordisco que delinquen en esta región”, y explicó, además, que esta ofensiva criminal es una reacción desesperada ante la presión operacional sostenida de la fuerza pública sobre estas estructuras: “Esta respuesta terrorista obedece a la debilidad y la cobardía de quienes se sienten acorralados por las operaciones que estamos desarrollando en el norte del Cauca”.

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Mindefensa/Cortesía

En este sentido, el jefe de la cartera de seguridad dijo que, pese a los ataques, las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, del 1 de enero al 23 de abril de 2026 frente a 2025, evidencian que los homicidios han bajado 2,5% (238 a 232), el terrorismo 22% (114 a 89), el secuestro 48% (33 a 17), la extorsión 7% (112 a 104), el hurto a comercio 28% (118 a 85), el hurto a residencias 3% (160 a 156), el desplazamiento 15% (2.551 a 2.160), el confinamiento 69% (22.656 a 7.053), el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 55% (74 a 33); la intervención de minas ilegales 27% (41 a 30) y los resultados contra contrabando han subido 258%, con $378 millones incautados.

Finalmente, el ministro reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la inteligencia y prevenir nuevos hechos: “La burbuja de inteligencia contra estos criminales se vigoriza para acelerar su neutralización. Pero necesitamos que la población nos apoye llamando al 157; una llamada puede salvar vidas”.