En total son 19 las víctimas que dejó el ataque terrorista ocurrido la tarde del pasado sábado sobre la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío, en el Cauca. según confirmaron las autoridades.

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La cifra exacta de los fallecidos fue difundida por la Gobernación del Cauca y confirmada por Medicina Legal que inició este domingo sobre las 8:00 de la mañana el “abordaje forense”, de los cadáveres, la mayoría de ellos quedaron tendidos en el suelo o en medio de la montaña de metales retorcidos de los vehículos que se movilizaban por el lugar.

“La labor forense se desarrolla con la participación de seis (6) equipos interdisciplinarios, integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo, quienes de manera articulada adelantaran los procedimientos técnicos-científicos tendientes a la identificación, determinación de las causas de muerte y posterior entrega digna a sus familiares”, indicó el instituto forense.

Para la atención de este caso, dijeron, fue necesario el traslado y apoyo de profesionales desde la ciudad de Cali, con ayuda de la Policía Nacional.

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Ahora, Medicina Legal se encuentra a la espera de la llegada de los familiares de las víctimas, con el fin de continuar los procesos de identificación y adelantar la entrega de los cuerpos.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

La Gobernación del Cauca señaló, a través de un decreto, que entre el atentado en la Panamericana y otros ataques perpetrados ayer, “se tiene un saldo de más de 48 civiles heridos, cinco de ellos menores de edad”.

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Según la información, la ofensiva de las disidencias de las FARC en el Cauca ha dado lugar a “una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros”.