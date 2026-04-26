Con el propósito de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada de elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de este domingo 26 de abril, la gobernación de Córdoba instaló oficialmente el Puesto de Mando Unificado (PMU).

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Esta mesa técnica, establecida por directrices del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, funciona desde el Comando de la Policía Metropolitana de Montería como el eje de articulación departamental para este proceso democrático.

Con ello brindan acompañamiento integral para que el ejercicio de autonomía de las organizaciones comunales se desarrolle bajo los principios de convivencia y tranquilidad en los diferentes municipios.

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En el PMU participan delegados de la Décima Primera Brigada del Ejército, la Infantería de Marina No. 1, el Departamento de Policía Córdoba y la Policía Metropolitana de Montería, bajo el mando de la mayor Andrea González Herrera.

Asimismo cuenta con la presencia de la Dirección Seccional de Fiscalía, Procuraduría Regional de Córdoba, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección, Delegación del Registrador Nacional para Córdoba, OEA y la delegada del Ministerio del Interior, Marcela Gutiérrez.

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Sobre el desarrollo del proceso, el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Gerardo Rodríguez, recordó que este ejercicio de democracia participativa está dirigido exclusivamente a los ciudadanos que se encuentran inscritos en el libro de afiliados de cada Junta de Acción Comunal.

Jairo Mafioly Colón, presidente de la Federación Comunal de Montería, explicó que la Ley 2166 de 2021 otorga total independencia a cada junta para definir sus horarios y lugares de votación, “cada junta es autónoma y ellos deciden”.

En este ejercicio pueden participar los ciudadanos desde los 14 años de edad, siempre que se encuentren inscritos en una única junta de acción comunal dentro de su territorio. La jornada permite a los afiliados elegir a quienes representarán sus intereses para el desarrollo de sus comunidades.