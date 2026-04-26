Los días 24 y 25 de abril se registraron atentados con explosivos en el suroccidente del país, que causaron la muerte de numerosos civiles y profundizaron la inquietud nacional frente a la situación de seguridad.

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En medio de ese contexto, el presidente Gustavo Petro publicó ese mismo día una imagen relacionada con la celebración de su cumpleaños, ocurrido el pasado 19 de abril. La publicación generó reacciones inmediatas de distintos sectores, que consideraron inoportuno el mensaje en medio de la crisis.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que conmemoró la fecha junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y dos antiguos compañeros de colegio.

“Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de La Salle de Zipaquirá, y que juramos en lo alto de la peña de Guaica, Tabio, que lucharíamos toda la vida por la justicia social y la libertad, y hemos cumplido”.

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Y añadió que “en el grupo uno es ministro de Hacienda y otro presidente, los otros viven la vida intensamente. No nos interesa ni el poder ni el dinero, sino cambiar el mundo para que seamos iguales y libres”.

“No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible”, concluyó.

Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá y que juramos en lo alto de la peña de Guaica, Tabio,… pic.twitter.com/O8vN4c3FcD — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2026

La coincidencia entre la publicación y los atentados provocó múltiples pronunciamientos de figuras públicas, en un momento en que el país enfrentaba luto por la muerte de civiles inocentes.

La senadora y candidata Paloma Valencia expresó: “usted es simplemente una vergüenza. Tenga algo de empatía. Tenga algo de respeto”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba también reaccionó, combinando un saludo con un llamado de atención.

“Feliz vida! Dios lo cuide y le regale muchos años más de vida, en familia y salud, pero debo decirle que el país no ha pasado unos buenos días, los grupos al margen de la ley con quienes usted ha sido laxo han asesinado a decenas de colombianos, jóvenes militares y policías, y hoy más de 14 ciudadanos en el Cauca”.

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El excandidato presidencial Sergio Fajardo consideró inapropiado el mensaje: “Presidente Petro, usted nos recuerda la celebración de su cumpleaños, precisamente en la noche cuando en el departamento del Cauca miles de familias tienen miedo y lloran a sus muertos”.“Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza”.

También se pronunció el periodista Félix de Bedout, quien cuestionó el momento de la publicación: “De verdad presidente: ¿Le parece que es el día y el momento para esta publicación?”.