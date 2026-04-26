Una decisión judicial clave le dio respaldo al plan del Ministerio de Ambiente para controlar la creciente población de hipopótamos en el país.

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El fallo concluyó que la eutanasia, tanto física como química, cuenta con sustento científico y legal.

La determinación fue tomada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá el pasado 24 de abril de 2026, luego de analizar varias acciones de tutela que buscaban frenar esta medida.

Cortesía De acuerdo con expertos, la llegada de esta especie no solo afecta a nivel ecosistémico, sino que también impactaría a pescadores y comunidades.

El juzgado declaró improcedentes ocho tutelas que cuestionaban el protocolo de control, argumentando que este tipo de mecanismo no aplica para proteger derechos de animales. Sin embargo, el despacho decidió estudiar el fondo del caso y concluyó que sí existen bases normativas y técnicas para implementar la medida.

Además, determinó que las autoridades ambientales evaluaron otras alternativas, pero estas fueron descartadas por razones como altos costos, dificultades logísticas, baja efectividad y crecimiento acelerado de la población.

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Un juez de Bogotá avaló la eutanasia de hipopótamos y descartó alternativas como esterilización o traslado. El fallo habla de que prioriza la protección de ecosistemas nativos sobre los derechos de la especie invasora.



Detalles 👇https://t.co/WCu2KLvEC0 — La Silla Vacía (@lasillavacia) April 25, 2026

El fallo también señaló que el interés general de proteger los ecosistemas y especies nativas debe prevalecer, incluso frente a argumentos relacionados con el turismo que genera esta especie.

Los hipopótamos, considerados una especie invasora en Colombia, no tienen depredadores naturales en el país. Esto ha permitido que su población crezca de forma acelerada, lo que representa riesgos para la biodiversidad y las comunidades cercanas.

Expertos advierten que, si no se toman medidas, el número de ejemplares podría superar los 500 para el año 2030, lo que agravaría el impacto ambiental.

Redes sociales Expertos advierten que, si no se toman medidas, el número de ejemplares podría superar los 500 para el año 2030, lo que agravaría el impacto ambiental.

El protocolo del Ministerio de Ambiente contempla la aplicación de eutanasia a cerca de 80 hipopótamos durante el segundo semestre de 2026. Este proceso será ejecutado por corporaciones regionales en zonas donde hay presencia de estos animales.

Según las autoridades, el procedimiento busca minimizar el sufrimiento, garantizando que sea realizado de manera controlada, técnica y respetuosa.

El fallo también hizo un llamado a las entidades estatales para fortalecer la pedagogía y la información pública sobre este tema, debido a la desinformación que circula en redes sociales.

Asimismo, instó a actuar con rapidez para evitar que el problema continúe creciendo y genere mayores afectaciones ambientales en el país.