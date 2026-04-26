que arraLa Alcaldía de Baranoa y la ESE Hospital iniciaron una agenda de actividades con motivo del Día de los Niños y las Niñasncó este sábado 25 de abril en el Parque Espejo de Agua, donde participaron más de 1.800 pequeños que disfrutaron de la estrategia “Félix por la Niñez”, diseñada para promover la diversión, la alegría, la salud y el bienestar de la niñez baranoera.

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Al llegar al espacio recreativo, los participantes encontraron cinco atractivas estaciones, cada una con propuestas lúdicas y recreativas para que la jornada fuera inolvidable. Durante el recorrido, los niños recibieron detalles y regalos, además de disfrutar una película en la concha acústica, espacio que mantuvo cautivos a todos los asistentes.

Entre las estaciones, se destacaron la lúdica recreativa, la estación deportiva, la zona de la ESE Hospital, pintucarita y la zona inflable, ofreciendo experiencias para todas las edades y gustos.

El alcalde municipal, Edinson Palma, acompañado por la gestora social, Julia Durán, y el gerente de la ESE Hospital, Ramiro Rada, se encargaron de atender a los invitados especiales durante la celebración. En esta actividad también participó la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Nos llena de mucha satisfacción brindar estos espacios a la niñez de Baranoa y de los corregimientos. Tampoco nos olvidamos de los niños de las veredas: la idea no solo es celebrar una fecha, debemos velar durante todo el año para que nuestros niños sean felices”, expresó Palma.

Madres y participantes también compartieron su experiencia. María Fernanda Ojeda, madre de dos niños, aseguró que la actividad fue “superbién” por la atención y la diversión, y manifestó: “Feliz de compartir con mis niños”.

Por su parte, Keyleth Ramírez comentó: “Muy chévere, muy bonito. Hay muchas actividades para nosotros los niños y me gustó muchísimo pintucaritas. De verdad que me gocé todo”.

Maribel Sánchez indicó que fue “toda una experiencia” y destacó como su favorito la película “Súper Mario Bros”, señalando: “En realidad me disfruté todo”.

Agenda de actividades

La aventura continuará hasta el 5 de mayo y llegará a los corregimientos y sectores priorizados, con la siguiente programación:

Lunes 27 de abril: niños de Campeche.

Martes 28: 125 niños de Baranoa y los tres corregimientos, quienes se convertirán en pequeños exploradores del campo.

Miércoles: Pital de Megua.

Jueves 30: Sibarco.

El 5 de mayo: corresponde a los niños de la zona rural o veredas, quienes viajarán a Barranquilla para vivir una aventura extrema kids y jugar sin límites en Patolandia.

¿Quién es Félix?

Félix es un oso hormiguero que, desde el año anterior, se convirtió en la figura central de la celebración. Su autor es Dylan Soto, un niño de 10 años, quien explicó que el oso hormiguero representa la valentía que cada niño debe tener para alcanzar sus objetivos.

“El oso hormiguero es un animal que, día tras día, trata de cazar su presa y eso representa la valentía que cada niño debe tener para alcanzar sus objetivos”, expresó el autor del personaje.