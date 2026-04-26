Ryan Castro llenó este fin de semana el Estadio Atanasio Girardot en Medellín y sus fans se pusieron nostálgicos al recordar los inicios del artista.

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Y es que el ascenso de Ryan es una de esas historias que mezclan talento, disciplina y mucha calle. Ahora es uno de los nombres más fuertes del género urbano, pero su camino comenzó muy lejos de los grandes escenarios.

Un video viral en TikTok reciente ha vuelto a poner sobre la mesa sus inicios. En las imágenes, el propio artista recuerda lo difícil que fue esa etapa.

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“Dormíamos dos o tres en una pieza”, contó en una entrevista en The Susos Show. En ese entonces, su escenario era el transporte público de Medellín, donde cantaba para ganarse unas monedas.

Antes de la fama, Ryan Castro se enfrentó a cantar en buses, frente a pasajeros cansados o indiferentes, pero cuenta que esto le exigió desarrollar carácter, seguridad y conexión con el público desde muy joven.

Además, su paso por Curazao marcó un antes y un después. Allí se empapó de sonidos como el reggae y el dancehall, que hoy son parte esencial de su estilo.

El reconocimiento global llegó con temas como “Mujeriego” y “Jordan”, que lograron posicionarse en listados como el Billboard Global 200. Luego, colaboraciones como “Quema” junto a Peso Pluma terminaron de consolidarlo en la escena internacional.

Además, la revista Rolling Stone lo incluyó en su lista Future 25, reconociéndolo como una de las figuras que están marcando el futuro de la cultura global.

También hizo historia al convertirse en el primer artista colombiano en invertir en un equipo profesional, el Paisas Basketball Club.

En 2026, su tema “La Villa” reafirmó su alcance global al posicionarse entre las canciones más escuchadas en plataformas digitales.