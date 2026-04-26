El esperado regreso de El diablo viste a la moda 2 este 30 de abril, tiene desesperados a los fanáticos.

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Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomarán sus icónicos personajes en una nueva entrega que vuelve a sumergirse en el competitivo universo editorial y la industria de la moda.

cortesía La cinta llegará a los cines el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica y el 1 de mayo en Estados Unidos,

La cinta llegará a los cines el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica y el 1 de mayo en Estados Unidos, apostando por una historia que mantiene la esencia original, pero con una evolución clara en sus protagonistas.

Durante la premier, el elenco apareció reunido, evidenciando no solo el paso del tiempo, sino también el crecimiento profesional de cada uno. Sus trayectorias han tomado nuevos rumbos desde el estreno de la primera película en 2006, con participaciones en proyectos de mayor alcance dentro del cine internacional.

En esta secuela, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora con una visión distinta del mundo editorial, muy lejos de aquella joven sin experiencia que intentaba abrirse paso. Por su parte, Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, manteniéndose como la figura dominante dentro de la narrativa.

También regresa Emily Blunt en su rol de Emily Charlton, personaje que ahora refleja una evolución acorde con su crecimiento en la industria. La película conserva la base de la historia original, pero presenta una nueva etapa en la vida de sus protagonistas.

cortesía En esta secuela, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora con una visión distinta del mundo editorial, muy lejos de aquella joven sin experiencia que intentaba abrirse paso.

Además de la trama, la alfombra roja dejó ver cambios en estilo, imagen y relación con grandes marcas de moda, reflejando cómo el paso de los años también transformó la forma en que estas figuras se proyectan ante el público.

Pero hay algo que llamó la atención del público y es el cambio y el paso de los años muy notables. Después de 20 años vuelven sus artistas favoritos.

Así se veía el elenco de El diablo viste a la moda hace 20 años