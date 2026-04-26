Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, ‘Michael’ explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

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La película llegó a los cines de todo el mundo el pasado 23 de abril, tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, alcanzando el récord de US$18,5 millones en taquilla. Además, debutó en 23.230 salas y se proyectó en más de 50.500 pantallas.

A pesar de su fallecimiento – hace 17 años – el Rey del Pop continúa generando riqueza. Su emporio inició con el lanzamiento de Thriller, en 1982, tema que se convirtió en un verdadero fenómeno en la industria musical, con más de 70 millones de copias vendidas.

En su momento, el artista nacido en Indiana revolucionó la industria con el videoclip del tema, pues el vestuario, maquillaje, temática y coreografía lo puso en los ojos de todo el mundo.

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Jourdynn Jackson/Lionsgate/Jourdynn Jackson/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson. Photo Credit: Jourdynn Jackson/Lionsgate

Tras eso, el intérprete de éxitos como ‘Smooth Criminal’, ‘You are not alone’ y ‘Billie Jean’ logró millonarios contratos con grandes marcas como Pepsi. En este acuerdo fue valorado en US$500 millones.

El patrimonio de Jackson – en la cima de su carrera – se calcula entre los US$300 millones y US$500 millones; sin embargo, su vida estuvo marcada por una complejidad financiera debido a sus excesos, deudas e inversiones.

Uno de los hechos que empeñó la carrera de Michael fueron las acusaciones por abuso sexual, en 1993. Para ese momento se conoció que el artista consiguió una conciliación extrajudicial de aproximadamente unos US$23 millones.

De esta manera, el artista pudo evitar un juicio; sin embargo, no logró escapar de los señalamientos y el escarnio publicó, a pesar que años después la justicia lo absorbiera del proceso.

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Su infancia en una película

Michael Jackson “se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad”, señaló Fuqua en un panel celebrado en Berlín tras la presentación de la cinta.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario, para promocionar el que era su séptimo álbum de estudio, ‘Bad’.

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Glen Wilson

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta ‘Michael’ es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión, la grabación del anuncio de Pepsi en 1984 en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

Este capítulo, que se muestra en la película, significó para él tanto un cambio físico, por la pérdida de cabello en la zona afectada, como personal.

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Son algunos de los detalles que cuenta un filme en el que dos actores dan vida a Jackson. El pequeño Juliano Valdi le interpreta de niño y su sobrino Jaafar, en sus inicios como estrella.

Jaafar Jackson, genética y trabajo para ser ‘Michael’

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

Este episodio tuvo lugar el primer día de grabación, en el estadio Wembley (Londres), para recrear el ‘Bad World Tour’ (1988), donde llevó a cabo “una de las actuaciones más difíciles”, según destacó Fuqua en Berlín.

Glen Wilson/Lionsgate/Cortesía Jaafar Jackson as Michael Jackson in Maven. Photo Credit: Glen Wilson

El trabajo de Jaafar ese día fue todo lo que el productor, Graham King, y Fuqua necesitaron para convencerse de las capacidades del joven de 29 años, que, según confesó, nunca quiso ser actor y ocultó durante casi un año el papel a su familia porque quería estar totalmente seguro de estar a la altura de este reto.

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Incluso la matriarca del clan, Katherine Jackson, se mostró conforme con la decisión al ver la prueba de cámara de Jafaar y afirmó: “Ese es Michael”.

Jafaar creció en la casa familiar de los Jackson en Encino (California), que el cantante, amante de los animales, convirtió en un pequeño zoo particular con un chimpancé, llamado Bubbles (Burbujas), una jirafa o una llama, entre otros a los que el artista consideraba “amigos”.

En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de ‘Thriller’ y los Grammys que se agolpaban en sus manos en la gala de 1984.

Una relación complicada con su padre

No todo fue una camino de rosas para el cantante de ‘Billie Jean’ y es que la difícil relación con su padre, Joseph Jackson (interpretado por Colman Domingo), dominó la primera etapa de su vida, como cuenta el filme.

El patriarca obligaba a los hermanos Jackson a ensayar incansablemente para sus actuaciones con los Jackson Five, que les catapultó a la fama.

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Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Judah Edwards as Young Tito, Jaylen Hunter as Young Marlon, Juliano Krue Valdi as Young MJ, Nathaniel McIntyre as Young Jackie and Jayden Harville as Young Jermaine in Michael. Photo Credit: Glen Wilson

Domingo aportó su propia perspectiva familiar al personaje y lo comparó con su padrastro, un hombre con estudios limitados y de clase obrera, que era “muy duro” con el actor, aunque aseguró que su objetivo era que aprendiera “a ser responsable, a no meterse en líos y a tener una gran ética de trabajo”.

“Creo que para entender a Joe hay que comprender lo diferente que era ser padre en aquella época”, reflexionó en el panel de Berlín.

El comportamiento del padre hacia Michael Jackson se refleja, por ejemplo, en los comentarios hacia su hijo sobre su nariz, que generaron un grave complejo en el artista, que se sometió a múltiples operaciones estéticas.

En contraste la madre de Michael Jackson, interpretada por Nia Long, creó un espacio “basado en el amor y la seguridad” para su hijo pequeño.