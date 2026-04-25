Por primera vez en Barranquilla, y con una energía que contagia desde el primer saludo, el artista urbano Bnya llegó a la Arenosa con la misión de conectar con el público a través de un mensaje de optimismo.

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En su visita a la redacción de EL HERALDO, el cantante habló de sus raíces, su proceso musical y el lanzamiento de su más reciente sencillo, ‘Positivo’, una apuesta cargada de ritmo y buena vibra.

“Mi nombre es Benja, vivo en Suiza, mi papá es suizo y mi mamá dominicana”, cuenta con orgullo. Esa mezcla cultural define su sonido, una fusión entre la disciplina europea y el “sazón y el fuego” caribeño que lo conecta con la música latina.

Aunque nació en Suiza, su crianza estuvo marcada por la influencia dominicana. “Me crié con mi entorno latino, siempre viajando a República Dominicana. Eso es lo que me llama: la música, el calor, la energía”, explica.

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Sin embargo, reconoce que su lado suizo ha sido clave en su carrera: “La disciplina, el trabajo constante… eso es fundamental en esta industria”.

Un mensaje necesario

Su nuevo sencillo, ‘Positivo’, nace precisamente de esa dualidad y de una intención clara: ofrecer un respiro emocional en medio de un mundo cargado de tensiones.

“Quiero llevarle alegría a la gente. Hay muchas cosas negativas pasando, y es fácil caer en momentos oscuros. Mi música busca que las personas se olviden de eso, aunque sea por un momento, y vivan con alegría”, afirma.

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El tema, que cuenta con miles de reproducciones en plataformas digitales, al punto que el artista decidió lanzar una versión en merengue, pensada especialmente para el público del Caribe colombiano. “La hice para la costa, porque me siento en casa aquí”, dice.

Orlando Amador/El Heraldo

Barranquilla, una conexión inesperada

Su llegada a la capital del Atlántico no fue casual. Bnya encontró en la ciudad una conexión inmediata que lo sorprendió.

“Desde que pisé Colombia sentí algo especial, pero en Barranquilla es distinto. Nunca había sentido ese cariño, ni siquiera en República Dominicana. Aquí viven la música de una forma única”, expresa.

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Encantado con la gastronomía, la calidez de la gente y el ambiente festivo, el artista asegura que este es solo el comienzo de una relación más cercana con el país. “Voy a volver pronto, estamos trabajando mucho en esta zona”, adelanta.

Una carrera en construcción

Bnya comenzó a escribir canciones a los 14 años y desde 2019 se dedica profesionalmente a la música. Su propuesta siempre ha estado ligada a lo urbano, pero con un fuerte componente emocional.

“No hago música solo para sonar, sino para que la gente se identifique, que sienta algo real”, sostiene.

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Entre sus logros destaca el primer lugar en el World Song Cup, además del lanzamiento de su álbum ‘Biology’, un proyecto con canciones para distintos estados de ánimo: desde la rumba hasta la introspección, incluyendo una balada dedicada a su madre, figura fundamental en su vida.

Orlando Amador/El Heraldo

Mirada internacional

Con una visión clara de expansión global, el artista apuesta por construir una carrera sólida, paso a paso. “Esto es un proceso. No se trata de pegar una canción de la noche a la mañana, sino de trabajar con constancia y autenticidad”, afirma.

Inspirado por la tradición del merengue y la fuerte conexión que este género tiene con el público colombiano, Bnya confía en que su propuesta puede crecer en este territorio. “Estoy seguro de que podemos llegar muy lejos”, dice con determinación.

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¿Qué significa ser positivo?

El concepto de “positivo” es casi un mantra personal para el artista. Reconoce que, como cualquier persona, enfrenta momentos difíciles, pero insiste en la importancia de la actitud.

“No tengo la fórmula perfecta, pero sí creo que uno debe programar la mente hacia lo positivo. Hay muchas noticias y situaciones negativas, pero hay que buscar esa chispa que te saque de ese círculo”, reflexiona.

Y si esa chispa viene en forma de canción, mejor. “Escuchar música que te levante puede cambiarte el día. Eso es lo que quiero lograr con lo que hago”.

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