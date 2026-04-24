Con el reciente estreno de la película biográfica Michael, el interés por las personas que rodearon al “Rey del Pop” ha crecido notablemente.

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Entre esos nombres aparece Bill Bray, una figura que, aunque discreta, fue determinante en la vida cotidiana del artista.

Su presencia en la historia de Michael Jackson no se limitó a un rol técnico. Durante años, Bray fue mucho más que un guardaespaldas pues se convirtió en alguien de absoluta confianza dentro de un entorno marcado por la fama, la presión mediática y la constante exposición pública.

Letter from Michael Jackson to Bill Bray: 🥹❤️‍🩹



Bill, It’s been a long, long road. We’ve traveled through the years, touring, meeting authorities, kings, and queens from many countries. We’ve crossed the world many times, bringing happiness to people through the gift and love of… pic.twitter.com/avMrMl1XQ4 — Michael Jackson Friends | Fan Account (@mjfriends_) November 12, 2025

Antes de llegar al círculo del cantante, Bray había construido una carrera como oficial en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Esa experiencia lo llevó posteriormente al ámbito de la seguridad privada, donde terminó conectando con la familia Jackson en una etapa clave del ascenso de The Jackson 5.

Con el paso del tiempo, su papel fue tomando mayor relevancia. No solo acompañaba al artista en giras o eventos, sino que también lideraba la logística de protección en escenarios complejos, especialmente durante los años en que Michael Jackson alcanzó fama global.

Bill Bray about Michael:

maybe i‘m like a father to him

I hope they pay tribute to this man in the movie🥹💔 pic.twitter.com/PnB8fTfL3A — LiberianGirl 🍉 (@LiberianGirl779) February 20, 2024

Asimismo, distintos testimonios coinciden en que Bray ocupó un lugar especial en la vida personal del cantante. En medio de un entorno controlado y muchas veces aislado, fue una de las pocas personas con acceso cercano y constante, lo que fortaleció una relación que trascendió lo profesional.

Su vínculo con Michael Jackson se extendió por más de dos décadas, siendo testigo de momentos importantes tanto en lo artístico como en lo personal. Sin embargo, su presencia comenzó a disminuir hacia mediados de los años 90, cuando el equipo de seguridad del artista fue reestructurado.

do they recreate this in the michael movie with mj, 16yo emmanuel lewis and bill bray on vacation together? pic.twitter.com/CXPe5Wrq9H — ashley ray (@theashleyray) April 23, 2026

Nunca buscó protagonismo, su papel fue clave para entender cómo funcionaba el entorno íntimo de una de las figuras más influyentes de la música. Bray murió en el 2005.