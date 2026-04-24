Horas después de cometido el atentado terrorista contra el Batallón Pichincha, en Cali, producido con un vehículo cargado con explosivos se conocen videos del momento exacto de la explosión.

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El vehículo utilizado al parecer era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el batallón, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

En un video de una cámara de seguridad del lugar muestra al vehículo detenerse justo en una intersección muy cerca del batallón. De él se baja una persona que camina deprisa alejándose del microbús que segundos después detona.

Pese a que era una calle concurrida, esta explosión no dejó víctimas. Un carro particular que transitaba por el sector frenó de manera anticipada ante la explosión evitando así una tragedia mayor.

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El vehículo quedó reducido a chatarra tras el incendio provocado por los mismos explosivos sin que se reportara ningún lesionado, según información recogida por la Personería de la capital del Valle del Cauca.

🚨 VIDEO: MOMENTO EXACTO DEL ATENTADO EN CALI



Nuevas imágenes de cámaras de seguridad captaron el impactante momento de la explosión de una buseta escolar frente al Cantón Militar Pichincha en Cali. En el video se observa cómo el vehículo, que no transportaba pasajeros, detona… pic.twitter.com/8KbFobuUkv — La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) April 24, 2026

De igual manera, condenaron “de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.

“Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección”, agregó la entidad.

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El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aéreoespacial Colombiana (FAC).

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, está situada en el suroeste del país, una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.