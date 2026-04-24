El reporte de un ciudadano le permitió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) rescatar 210 huevos y 17 polluelos de gaviota (Thalasseus sp) que habían sido reportados como perdidos de un nido debido a una creciente.

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El operativo de rescate se llevó a cabo en la vereda Viloria, jurisdicción del municipio de San Marcos, en el sur del departamento de Sucre.

De acuerdo con un reporte de Corpomojana, “la intervención de emergencia se activó el 23 de abril tras el reporte ciudadano liderado por el señor José Portacio, quien alertó sobre el riesgo inminente de pérdida de nidos debido a una creciente que viene transitando por la zona. De manera inmediata el equipo de fauna de la Corporación adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental se desplazó al lugar para verificar las condiciones biofísicas del área, evaluar el nivel de afectación de los nidos y determinar la viabilidad de implementar medidas de manejo, incluyendo el rescate de huevos y polluelos, conforme a criterios técnicos de conservación de fauna silvestre”.

En efecto hubo una alteración significativa del hábitat reproductivo, caracterizada por la inundación atípica del área, así como la destrucción parcial y total de múltiples nidos.

Hubo, con ocasión a esto, polluelos muertos y huevos inviables.

Con base en las condiciones observadas y considerando el alto riesgo de mortalidad inminente para los individuos remanentes, el equipo técnico determinó la intervención mediante rescate, bajo el principio de manejo de contingencias en fauna silvestre.

Los ejemplares rescatados y recién nacidos fueron llevados a las instalaciones del Aviario Nacional de Colombia, institución, referente en infraestructura y protocolos de custodia de fauna, que cuenta con la infraestructura especializada, protocolos técnicos establecidos y personal idóneo para la recepción, evaluación, manejo y custodia de fauna silvestre, en concordancia con la normativa ambiental vigente y los lineamientos técnicos aplicables.