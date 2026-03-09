En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, entregó más de 20.000 alevinos de la especie bocachico a mujeres rurales de los cabildos indígenas de Monte Grande, El Oasis y otras comunidades del municipio de San Marcos.

Lea también: Entre tres partidos se reparten las siete curules del Atlántico en la Cámara

La mandataria estuvo presente en el territorio en compañía de Álvaro López Herrera, subsecretario de Ruralidad y Agroindustria, quienes asumieron los compromisos de fortalecer los procesos productivos, la seguridad alimentaria y la autonomía económica de estas comunidades

El subsecretario anunció que están en gestión de ocho bancos de maquinaria agrícola, que serán donados por Japón, destinados a fortalecer las líneas productivas de arroz y maíz.

Lea también: Revelación de sexo de un bebé, el origen del incendio en Las Flores

“La gobernadora se comprometió a entregar uno de esos bancos, con todos sus accesorios, a la comunidad de mujeres rurales del Cabildo Indígena de Monte Grande. La llegada de esta donación se prevé para el primer semestre de 2027”, dijo López.

Agregó que gestionarán la contratación de profesionales del agro a través de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (EPSEA) y la Agencia de Desarrollo Rural, con el fin de hacer presencia directa en el territorio y acompañar a las comunidades mediante escuelas de formación, asistencia técnica especializada y transferencia de conocimientos.

Lea también: Asesinan a tiros a un hombre cuando ingresaba a una casa en el barrio Santo Domingo

Por su parte la gobernadora sostuvo que esta iniciativa busca garantizar que las mujeres y sus familias de esta zona puedan criar y cosechar los peces para generar seguridad alimentaria.