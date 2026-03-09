En horas de la noche de este domingo 8 de marzo se registró un violento ataque armado en el barrio Santo Domingo, localidad Suroccidente de Barranquilla, mismo que dejó como saldo un hombre muerto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Geisel David Guzmán Camargo, de 36 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, hacia las 7:20 p. m., Geisel David se dirigía a una vivienda ubicada en la carrera 1E con calle 79A.

Mientras el hombre se disponía a ingresar a la residencia, un sujeto lo abordó con un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos, para luego huir hacia un rumbo desconocido.

Malherido, Guzmán fue auxiliado y rápidamente trasladado hasta la Clínica San Ignacio, donde un médico de turno certificó su muerte tras ingresar sin signos de vida.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el occiso registraba seis anotaciones judiciales por los delitos de: homicidio, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, fuga de presos y hurto calificado agravado.

La Policía adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este hecho de sangre. Asimismo, Inteligencia reveló que el hecho donde ocurrió el ataque tiene injerencia criminal el grupo ‘Los Pepes’.