Un hombre de 44 años resultó herido con arma de fuego en la mañana de este domingo 8 de marzo en el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Rúa Carranza, conocido como Turrita, quien recibió un impacto de bala mientras se encontraba en una tienda ubicada en la calle 27B con carrera 19, cerca de su residencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 11:30 a. m., cuando un sujeto que se movilizaba en motocicleta descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre antes de huir del lugar.

El herido fue trasladado a la Clínica Campbell, donde quedó bajo observación médica.

Según información preliminar, Rúa Carranza es padre de Juan David Rúa Vita, alias ‘Juanchito’, presunto integrante del grupo delincuencial organizado Los Pepes.

Familiares de la víctima indicaron a las autoridades que han venido recibiendo amenazas de muerte por parte de integrantes del grupo delincuencial Los Costeños.

Las autoridades también señalaron que el pasado 2 de marzo fue asesinado Kleider Jesús Rúa Vita, de 18 años, hijo del hoy lesionado, hecho que estaría relacionado con los enfrentamientos entre las dos estructuras criminales que pretenden quedarse con el dominio de venta de estupefaciente en la jurisdicción.

De acuerdo con registros judiciales, la víctima presenta cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos y hurto.