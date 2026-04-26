Un hombre resultó herido en medio de un ataque a bala registrado en la noche de este sábado 25 de abril en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

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El hecho ocurrió hacia las 8:20 p.m. en la carrera 9 Sur con calle 46, donde, según lo indicado por las autoridades, sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron al sector y abrieron fuego contra una persona.

En medio del ataque, una de las balas impactó a Eduardo de Jesús Ariza Armesto, de 49 años de edad, quien se encontraba en la vía pública y terminó siendo víctima colateral del hecho.

El hombre presentó una herida en la región cervical izquierda y fue trasladado de inmediato al Paso Murillo, donde permanece estable bajo observación.

Tras el atentado, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron operativos para dar con los atacantes y esclarecer este nuevo hecho de violencia.