La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 37 años, señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o explosivos.

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Según las autoridades, durante el procedimiento, el hombre identificado como Manuel Vázquez Vergara, fue sorprendido dentro de su vivienda con dos cargas de 500 gramos de pentonita, además de cordón detonante y un equipo móvil.

Las investigaciones indican que el inmueble, al parecer, era utilizado para la comercialización de armas de fuego y sustancias estupefacientes, presuntamente al servicio del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

Asimismo, se conoció que el capturado presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de porte de armas de fuego, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este resultado hace parte de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el área metropolitana. Asimismo, resaltó que estas acciones son clave para prevenir hechos de alto impacto y salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 37 años, señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o explosivos.

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