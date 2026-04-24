Un violento episodio alteró la tranquilidad del Distrito 4 en las últimas horas. Alrededor de las 22:15 del pasado jueves 23 de abril, cuatro personas resultaron heridas tras ser víctimas de un ataque con arma de fuego en el barrio El Bosque, específicamente en la intersección de la Calle 68 con Carrera 9K.

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De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la zona de atención, el incidente ocurrió mientras las víctimas se encontraban departiendo en plena calle. En ese momento, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta transitaron por el sector; de manera repentina, el hombre que viajaba como parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin entablar conversación alguna, disparó repetidamente contra el grupo.

Tras el atentado, los agresores aceleraron el vehículo y emprendieron la huida con rumbo desconocido, logrando evadir la presencia policial inmediata en el sector.

Las víctimas reciben atención médica y se encuentran bajo pronóstico estable

El ataque dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas por la comunidad y trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención de urgencia. Entre los heridos se encuentra Deyanira Barrozo Rebolledo, de 29 años, quien fue remitida al Paso El Bosque para su valoración.

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Por su parte, Jhonny Junior Murillo Rebolledo, de 21 años; José Armando Paredes Chamorro, también de 21; y Miguel Ángel Murillo Rebolledo, el menor del grupo con 18 años, fueron trasladados de urgencia a la Clínica San Ignacio. Según el último balance médico y policial, todos los pacientes se encuentran actualmente en estado estable.

Hasta el último reporte emitido por las autoridades de salud y la Policía Nacional, los cuatro ciudadanos se encuentran en estado estable.

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El caso ha sido puesto en conocimiento de las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), quienes han iniciado las labores de recolección de testimonios y análisis del área para identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen bajo reserva los posibles móviles del ataque mientras avanzan las pesquisas en la zona de atención.