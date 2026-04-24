La colombiana Emiliana Arango, 86 del ránking mundial, cayó eliminada este viernes en segunda ronda del WTA 1.000 de Madrid al perder con la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-2, en apenas una hora y siete minutos.

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Noskova, 13 del ránking WTA, no dio opción a Arango durante el partido y desde el primer juego refrendó su favoritismo con mucha seguridad en la pista 7 de la Caja Mágica de Madrid.

El primer set se lo adjudicó la checa por un contundente 6-3 y el segundo por 6-2, alcanzando un 83% de acierto en el primer servicio, por un 55% de la colombiana, que solo consiguió 12 puntos de recepción, la mitad que Noskova, que llegó a 24.

Arango, de 25 años y entrenada por Mauricio Hadad, se despidió de Madrid en su cuarta participación en segunda ronda, igual que en 2024, cuando cayó con la ucraniana Dayana Yastremska, en lo que hasta el momento era su mejor resultado en la capital española.

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Noskova se medirá en dieciseisavos de final con la rusa Liudmila Samsonova.