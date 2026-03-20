El peruano Ignacio Buse y la colombiana Emiliana Arango fueron eliminados este jueves en el Miami Open (Estados Unidos) por el bosnio Damir Dzumhur y la rusa Oksana Selekhmeteva, respectivamente.

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Dzumhur, 76 del mundo, remontó un set inicial a Buse (n.63), para imponerse por 6(6)-7, 7-(6) y 6-1 en 2 horas y 36 minutos. El peruano desaprovechó una bola de partido en el segundo set.

El desgaste físico pasó factura a Buse, que vio decaer su nivel a medida que se prolongaba el partido y tuvo que pedir un tiempo médico por ampollas en los pies.

Por su lado, Selekhmeteva, 71 del mundo, derrotó a Arango (n.109) por 6-3, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 8 minutos. La rusa está entrenada por la extenista española Ana Alcázar.

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La antioqueña, que no pasa por un buen momento, cae en Miami en la misma instancia que en Indian Wells hace dos semanas, donde fue eliminada en primera ronda.

La otra colombiana en el circuito, Camila Osorio (n.58), sí está en segunda ronda y se enfrentará este viernes con la checa Karolina Muchova (n.14).