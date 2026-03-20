JJ Redick, técnico de Los Ángeles Lakers, describió como “superhéroe” a Luka Doncic tras su partido de 60 puntos sellado este jueves en Miami en una jornada de la NBA que vio al francés Victor Wembanyama rescatar a los Spurs sobre la bocina y a James Harden recuperar su versión ‘vintage’ en Chicago.

Con solo pocas horas de sueño tras llegar a Miami a las 5 de la madrugada del jueves, Doncic se dio un festín ante la mirada del tenista Carlos Alcaraz y dirigió con la segunda mejor actuación de su carrera el 134-126 de unos Lakers que llevan 8 triunfos consecutivos.

Doncic conectó 18 de sus 30 tiros de campo y contó con el apoyo de LeBron James, que selló un triple doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en la noche en la que igualó el récord de 1.611 partidos de Robert Parish en la NBA.

Los Lakers ocupan la tercera plaza en el Oeste, detrás de unos San Antonio Spurs que sumaron un sufrido triunfo 101-100 contra los Phoenix Suns.

Canasta salvadora de Wembanyama

Wembanyama, otra gran figura europea de la NBA, anotó la canasta decisiva con 1.1 segundos por jugar para completar un partido de 34 puntos y 12 rebotes.

Los Spurs tienen un balance de 52-18 y persiguen a los OKC Thunder (55-15).

En Chicago, los Cleveland Cavaliers consiguieron un cómodo triunfo por 115-100 tras estar arriba por 23 puntos en el segundo período.

Harden, de 36 años, dominó con 36 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias y metió 7 triples frente a unos Bulls en profunda crisis.

Evan Mobley logró un doble doble de 26 puntos y 14 rebotes, mientras que Jaylon Tyson sumó 18 puntos y 11 rebotes para los Cavs, cuartos en el Este (43-27).

Los Bulls están hundidos en la duodécima plaza (28-42) y ya no tienen ambiciones de postemporada en uno de los peores cursos de los últimos años, pese a un arranque con 5 victorias de 5.

Los Pistons ganan sin Cunningham

En el Este mandan los Detroit Pistons (50-19), que ganaron con facilidad en el campo de los Washington Wizards (117-95), con 24 puntos y 11 rebotes de Jalen Duren.

Lo hicieron en un día en el que se supo que su estrella Cade Cunningham ha sido diagnosticado con un colapso pulmonar o neumotórax y será baja “durante un tiempo”.

El base tuvo que abandonar el pasado martes el partido contra los Washington Wizards tras sufrir una caída en el primer cuarto que le provocó lo que los médicos de los Pistons describieron en ese momento como espasmos musculares en la espalda.

Pruebas más detalladas han detectado un colapso muscular, que de acuerdo con Espn sería leve.

El diagnóstico le obliga a estar fuera de las canchas durante un tiempo indeterminado, aunque los Pistons esperan que pueda estar disponible para el inicio de los ‘playoffs’, de aquí a un mes.

Entre los demás resultados, los New Orleans Pelicans ganaron 101-95 a Los Ángeles Clippers, los Charlotte Hornets doblegaron 130-111 a los Orlando Magic y los Utah Jazz arrollaron 128-96 a unos Milwaukee Bucks sin el griego Giannis Antetokounmpo.