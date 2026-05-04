El Sporting Cristal peruano pondrá este martes en juego el liderato del grupo F de la Copa Libertadores frente al Palmeiras brasileño, que visita Lima con la intención de dar un golpe en la mesa que le haga materializar su rol de favorito en esta serie donde también están el Cerro Porteño paraguayo y Junior.

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Tras concluir la mitad de la fase de grupos, Cristal ocupa la primera posición con 7 puntos gracias a su triunfo sobre Junior por 2-0 en Lima, mientras que el último subcampeón del torneo es segundo con solo un entero menos.

Por debajo se ubica el Cerro Porteño con 4 unidades y el Junior cierra el grupo con un punto; ambos se enfrentarán este jueves en Barranquilla.

El conjunto celeste quiere tomarse la revancha del encuentro jugado en Sao Paulo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, donde plantó batalla al Verdao, que logró un ajustado triunfo por 2-1 con polémica arbitral.

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En aquel encuentro, el cuadro paulista se quedó con los tres puntos gracias a un gol de penalti del argentino José Manuel ‘Flaco’ López, después de que el también argentino Juan Cruz González igualara el tanto inicial de los locales, marcado por Murilo.

Pese a su buen desempeño en el torneo regional, los celestes atraviesan un delicado momento en la liga peruana, pues son duodécimos con 15 unidades. Este domingo empataron 2-2 contra el Cusco con goles de los brasileños Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu.

El cuadro del distrito limeño del Rímac, al mando del técnico brasileño Zé Roberto, está a la expectativa del estado físico del defensa central Miguel Araujo, que sufre una fascitis plantar, dolencia que el técnico no cree que sea inconveniente para que participe de este encuentro.

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Por su parte, el Palmeiras empató el sábado contra el Santos con un tanto del ‘Flaco’ López, que hizo sumar un punto y permite al Verdao afianzarse en el liderato de la liga brasileña, con 33 puntos y un cómodo colchón de siete enteros sobre el Flamengo.

Para este partido se espera que el cuadro brasileño cuide a Paulinho, que reapareció ante el Santos tras una lesión, pero permanece bajo seguimiento para darle progresivamente más minutos con el objetivo de que recupere su mejor nivel en la segunda mitad del año.

El cuadro que dirige el portugués Abel Ferreira llegó a la capital peruana el domingo y este lunes tiene previsto hacer su último entrenamiento en las instalaciones de la selección de Perú.

El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, la casa de Alianza Lima, donde este año Cristal disputa sus encuentros de local en el torneo continental, ya que su estadio, el Alberto Gallardo, no cumple los requisitos para esta competición y el Estadio Nacional de Lima tampoco está disponible actualmente para albergar partidos de fútbol.