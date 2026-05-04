La minería legal y responsable dejó de ser un discurso vacío y hoy tiene resultados palpables con impacto en la vida de las personas y el territorio. Hechos como la suscripción de un subcontrato de formalización minera con mil personas que trabajaban la minería de forma artesanal en el municipio de Puerto Libertador, son una muestra de lo que genera la legalidad.

Lea también: Más de 90 barrios de Barranquilla y cuatro municipios del Atlántico estarán sin agua el martes 5 de mayo

La Gobernación de Córdoba realizó una visita de seguimiento al proyecto de cobre El Alacrán, en ese municipio, con el propósito de evaluar los avances en los procesos de formalización minera en la región.

“Desde la Gobernación de Córdoba acompañamos a la compañía Minerales Córdoba en la suscripción de subcontratos de formalización minera en las comunidades en el municipio de Puerto Libertador”, expresó Ramiro Almanza, secretario de Minas y Energía departamental, dependencia desde donde coordina, promueve y se hace seguimiento a los procesos de formalización en el departamento.

Lea también: Preocupación laboral en la Universidad Autónoma del Caribe tras restitución de la rectoría

El trabajo articulado entre la gobernación, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Minerales Córdoba, ha permitido consolidar una estrategia que busca ordenar la actividad minera y generar mayores oportunidades para las comunidades.

Durante la jornada, el secretario destacó que la articulación entre empresas mineras y pequeños mineros es clave para promover una explotación segura, organizada y ajustada a la normativa vigente. En este contexto, Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería indicó que aproximadamente 1.000 personas se beneficiarán de un subcontrato de formalización, lo que representa un avance significativo en la dignificación del trabajo minero.

Lea también: ¿Cuándo podrá consultar si fue designado como jurado de votación para las elecciones presidenciales?

“Todos tenemos que trabajar de la mano por una mejor minería. La minería nos trae desarrollo y beneficio para nuestros territorios, para nuestras comunidades”, expresó.

Por su parte Luis Manuel de Aguas, minero tradicional del Proyecto de cobre El Alacrán, dijo que “hoy tenemos el acompañamiento de la gobernación de Córdoba, me siento muy orgulloso que estén en este territorio para que tenga futuro y cambio. Ya que por medio de la minería uno le puede generar empleo a los habitantes de la vereda”.