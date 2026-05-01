En la más reciente sesión del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba sus miembros aprobaron la creación del doctorado en Biotecnología.

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Tras ello inicia el proceso del alma máter de los cordobeses ante el Ministerio de Educación Nacional para la expedición del registro calificado para el nuevo programa posgradual.

Jairo Torres Oviedo, rector de Unicórdoba, expresó que “con este doctorado en Biotecnología llegamos a 9 programas doctorales, una apuesta que muestra el impulso de la investigación, el crecimiento en estos niveles de formación donde se forman investigadores al más alto nivel, para que respondan a las complejidades y a los problemas de la sociedad; de esta manera la Unicórdoba sigue respondiéndole al territorio y en particular en la cualificación del capital humano”.

El doctorado estará adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas y es un producto del proyecto: ‘Fortalecimiento del Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, soportado en la Transformación Digital e Industrias 4.0 en el departamento de Córdoba’.

La doctora Jennifer Lafont Mendoza, decana de la facultad de Ciencias Básicas de Unicórdoba, indicó que este doctorado hace parte de los esfuerzos que hace la unidad académica en los procesos de acreditación en calidad y en la creación de nuevos programas académicos, pertinentes a las nuevas tendencias de la sociedad.

Por su parte la profesora Viviane Araujo Dalbon, encargada de liderar el proceso de formulación del proyecto del doctorado, indicó que las líneas de investigación de este programa posgradual son: Biotecnología Agropecuaria, Biotecnología de Alimentos, Biotecnología y Recursos Naturales y Biotecnología y Ciencias de la Salud, por lo que lo podrán cursar profesionales en diferentes áreas del conocimiento.

Es importante precisar que, cuando el rector Jairo Torres Oviedo asumió el cargo, la institución solo tenía dos doctorados mientras que hoy ya completa nueve ofertas de este tipo.