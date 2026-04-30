En el marco de la misión humanitaria de búsqueda de desaparecidos la UBPD de Córdoba realizará una intervención forense en el Cementerio San José Nuevo Bosque, del sector Mocarí, en la ciudad de Montería.

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El equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará desde este lunes 4 de mayo y hasta el 13 acciones de prospección y recuperación en 15 lugares de interés forense de ese campo santo.

El objetivo, de acuerdo con lo informado por Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la UBPD en Córdoba, es recuperar igual número de cuerpos no identificados (CNI), que podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.

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El funcionario invita a quienes tengan a un ser querido desaparecido a que se acerquen a este sitio donde habrá jornadas de atención para brindar orientación a la población, recibir solicitudes de búsqueda y hacer tomas de ADN, los días 4, 7 y 12 de mayo, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Pueden además llamar a la línea 315 6558972.

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Durante el tiempo de la intervención forense el cementerio estará cerrado al público, solo permitirán el ingreso a los sepelios y a las personas buscadoras que participen en las jornadas de atención.