El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal (Sucre) con funciones de conocimiento condenó este miércoles 29 de abril al señalado asesino del periodista Mardonio de Jesús Mejía Mendoza, ocurrido en el municipio de San Pedro, Sucre, la noche del 24 de enero del año 2024.

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El juez Édgar De la Ossa Lambraño, que el pasado 9 de abril anunció el sentido del fallo en contra de Ledinwint Yesit Díaz Mercado Álvarez, lo condenó este miércoles a la pena de 43 años y seis meses de prisión, equivalentes a 522 meses, al hallarlo responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en segundo grado.

Le impusieron además a Ledinwint Yesit Díaz Mercado Álvarez --que está en libertad-- las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y las funciones públicas por 20 años y le negaron el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, por lo que debe ir a una cárcel bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Policía Nacional Ledinwit Yesith Díaz Mercado, asesino del periodista sucreño Mardonio Mejía.

De momento, y debido a que la sentencia de 60 folios no está ejecutoriada por ser de primera instancia y porque además fue apelada, el juez no ordenó la captura del señalado responsable del crimen del reconocido periodista que ocurrió en el interior de su residencia donde además funcionaba la Emisora Sonora Stéreo, que desde entonces se apagó.

A Díaz Mercado lo detuvieron en la invasión 11 de Noviembre, cercana al sitio del homicidio que fue el barrio Keneddy.

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El señalado responsable, de quien las autoridades lograron probar su participación en los hechos a través de vídeos y testimonios de la ciudadanía, es nativo de Pijiño del Carmen (Magdalena) y su último lugar de residencia fue en el barrio El Progreso, en Magangué (Bolívar), cerca de San Pedro (Sucre) donde ocurrió el crimen y de donde era nativa la víctima.