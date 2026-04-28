En operaciones conjuntas de la Policía Nacional y la Infantería de Marina fueron capturados en el departamento de Sucre dos hombres señalados de la comisión del delito de homicidio.

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Una de las detenciones cobija a Emiro Rafael Osorio Ayala, a quien la fuerza pública ubicó en zona rural del corregimiento El Floral en el municipio de Toluviejo, y la otra es la de Stiven David Méndez Ortiz, ubicado en el barrio La Ford, en Sincelejo.

A Osorio Ayala lo señalan de haber participado en el homicidio de Rafael Enrique Julio Díaz ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en el sector Los Lotes del municipio de Tolú; y a Méndez Ortiz, de 31 años, le atribuyen el crimen de Luis Miguel Álvarez Almario y de su abuela Bertha Álvarez Solar, en hechos ocurridos el 25 de junio de 2024 en el municipio de Sampués.

Stiven David Méndez Ortiz responde por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos agravados y tiene anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, homicidio y concierto para delinquir con fines de extorsión.