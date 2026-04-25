Unos 600 hombres y mujeres de la Policía Nacional que integran las especialidades de Tránsito y Transporte, Gaula, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (Efeor) refuerzan la seguridad en la ciudad de Sincelejo con ocasión del Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que inició este sábado 25 de abril.

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Si bien en la mañana de hoy el alcalde de la ciudad Yahir Acuña Cardales y el comandante de la Policía de Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, presentaron oficialmente el dispositivo de seguridad, este se encuentra activo desde el pasado domingo 19 de abril cuando arribó a Sincelejo la primera de las 12 selecciones participantes.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

El coronel Alonso informó que la Policía Nacional brinda seguridad permanente a directivos, delegaciones, árbitros, escenarios de alojamiento y medios de comunicación internacionales, garantizando un entorno de confianza y cercanía durante toda la jornada deportiva.

A su vez mantienen presencia estratégica en los principales escenarios de competencia y entrenamiento, con dispositivos de control, vigilancia y coordinación interinstitucional que permiten una reacción oportuna ante cualquier situación.

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Y de manera paralela a este despliegue, dijo el oficial, que las capacidades del servicio de Policía en el municipio no se verán afectadas porque las patrullas de las zonas de atención continúan desarrollando su labor en los territorios, garantizando la vigilancia, la prevención y la atención oportuna a los requerimientos de la comunidad.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

El alcalde Yahir Acuña Cardales dispuso de boletería y transporte público masivo de pasajeros gratuito para que la ciudadanía se disfrute la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que tiene a Sincelejo como sede única.

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