Pese a la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, que se extendió por más de siete horas este miércoles, el cese de actividades académicas en la alma máter se mantiene.

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Así lo informaron los estudiantes tras una asamblea. Indican que solo será levantada la asamblea cuando el Consejo Superior adopte una regulación clara de los lineamientos del artículo 23 del Decreto 1279 de 2002 tal como lo exigieron en el pliego de peticiones presentado el lunes 20 de abril.

La Asamblea reconoce y valora la posición del Ministerio de Educación sobre el asunto, “sin embargo, la gravedad del momento exige más que pronunciamientos” porque, a su juicio, lo que está en debate es la transparencia, la moralidad y la responsabilidad institucional en el manejo de los recursos públicos.

Por su parte la Universidad de Sucre a través de un comunicado informó que en la sesión del Consejo Superior del 22 de abril acordaron poner en conocimiento de la comunidad universitaria, a partir de este jueves 23 de abril de 2026, los proyectos de acuerdo, con el propósito de recibir aportes por parte de los estamentos universitarios.

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Los documentos serán publicados a través de los canales institucionales, junto con el enlace habilitado para la recepción formal de observaciones. Las observaciones y comentarios podrán ser remitidos hasta el domingo 26 de abril de 2026 a las 11:59 p. m. Durante la jornada de la mañana del lunes 27 de abril de 2026, la Secretaria General consolidará las observaciones recibidas y preparará su presentación al Consejo Superior Universitario, de manera que tales insumos puedan ser considerados por sus miembros en la sesión convocada para ese mismo día lunes a partir de las 2:00 de la tarde.

Los proyectos a los que se refieren tienen que ver con la reglamentación institucional del Decreto 1279 de 2002 y la actualización del Estatuto Profesoral a partir de las observaciones presentadas por la comunidad universitaria.

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Además definirán la ruta metodológica para la instalación de mesas de reconciliación entre los estamentos de la Universidad.

“El Consejo Superior Universitario reitera que la Universidad de Sucre debe tramitar esta coyuntura dentro del marco institucional, con responsabilidad, apertura al diálogo y respeto por todos los estamentos que integran la comunidad universitaria. La construcción de soluciones exige disposición para escucharse recíprocamente, voluntad de reconciliación y compromiso con decisiones que contribuyan a la estabilidad institucional y financiera de la Universidad”, concluye el comunicado.