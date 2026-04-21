La Unión Sindical Obrera (USO) radicó un pliego de peticiones de más de 150 páginas ante Ecopetrol, con el objetivo de negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo y evitar una eventual huelga en la compañía.

Entre las principales exigencias del sindicato está un alza del 20 % en el salario básico para 2026. Para los años siguientes, la USO propone que los ajustes se calculen con base en la inflación anual, un 10 % adicional por productividad del sector y la diferencia positiva entre el aumento del salario mínimo y la inflación.

El pliego también contempla un reajuste adicional del 5 % en los rangos salariales, aplicable por única vez tras el aumento inicial. En materia de estabilidad, se incluye una cláusula para trabajadores contratados hace 16 meses, quienes “no podrán ser despedidos salvo que exista una justa causa legal, debidamente comprobada”.

Además, la USO plantea que Ecopetrol entregue un aporte único de $4.500 millones en 2026, monto que se ajustaría con la inflación en los años siguientes.

Además, pide la financiación de siete camionetas 4x4, la construcción de cinco sedes sindicales y el mantenimiento de las actuales. Bajo el argumento de una “grave situación de orden público”, también solicita un “auxilio de seguridad” trimestral para directivos y comités, con montos diferenciados según el cargo.

En cuanto a condiciones laborales, el sindicato propone reducir la jornada semanal de 45 a 39 horas para el personal administrativo y de 48 a 42 horas para trabajadores por turnos.

En ese sentido, plantearon que el trabajo nocturno —entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.— se remunere con un 50 % adicional sobre la jornada diurna. También incluye viáticos internacionales de entre 400 y 500 dólares diarios, subsidios de combustible y primas de traslado equivalentes a 70 días de salario.

El documento de la USO también incluye la solicitud de vincular a 1.000 nuevos trabajadores a la nómina directa, destinar 12.500 millones de pesos para la remodelación de clubes sociales y 3.500 millones para la creación de un centro de memoria histórica del sector.

La propuesta del sindicato de Ecopetrol establece que la nueva Convención Colectiva tenga una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, en medio de un proceso de negociación que definirá las condiciones laborales en la principal empresa petrolera del país.