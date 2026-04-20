La presidente del Consejo Gremial Nacional y Acolgen, Natalia Gutiérrez, aseguró que Colombia tiene déficit de energía firme, lo que llevaría a no tener suficiente energía para atender la demanda en momentos críticos.

Así lo dio a conocer a través de un hilo publicado en X, asegurando que los efectos por el fenómeno de El Niño que se espera en la segunda mitad del año podría tener un impacto importante en el sistema energético.

En ese sentido, citó a datos de XM, y afirmó que hay un déficit creciente de energía firme versus la demanda de -2,3% en 2026, -4,4% en 2027, -3,2% en 2028, -5,2% en 2029 y hasta -6,8% en 2030.

“Esto pone en alto riesgo la confiabilidad, es decir, la capacidad de abastecer de energía a hogares, comercios, industrias, colegios y hospitales 24/7 ante una sequía prolongada o fuerte”, socializó.

Agregó la dirigente gremial que esto se encuentra relacionada con los retrasos en proyectos de generación, ya que, según información de XM, de la energía esperada solo entró 28% en 2022, 17% en 2023, 25% en 2024 y 10,8% en 2025. En lo corrido del año ha ingresado 0,6% de lo esperado, por lo que el sistema no está incorporando la nueva energía necesaria.

“El mensaje es urgente: Colombia enfrenta un riesgo real en el suministro de energía eléctrica. Ya no hay margen de espera o maniobra. Por eso reiteramos la disposición de Acolgen para trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional por la seguridad energética de Colombia”, puntualizó Natalia Gutiérrez.