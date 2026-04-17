El próximo 4 de mayo se deberá pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio que se decretó en la emergencia económica de febrero de este año. Este implica a empresas sociedades con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT.

Frente a ello, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, propuso suspender de manera temporal los efectos del Decreto mientras se toma una decisión de fondo.

“Hoy vemos una tendencia preocupante: se decretan emergencias sin sustento suficiente, se anuncian como mecanismo de presión y se utilizan para imponer decisiones de alto impacto económico y social, con graves consecuencias para todos los colombianos”, manifestó Gutiérrez en un trino.

En ese sentido, afirmó que cuando se castiga el patrimonio, se frena la inversión, se aplaza el crecimiento y se pone en riesgo el empleo.

“Esto no es ideología: es una realidad económica. Más grave aún, podrían iniciarse acciones contra empresas que no han podido pagar, incluso cuando han acudido a la justicia. El riesgo deja de ser individual y se vuelve sistémico”, sostuvo la dirigente gremial.

A su vez, recordó que el pago de esta segunda cuota se da en un contexto de estrechez fiscal y menor confianza inversionista.

“Todo esto ocurre en medio de menor confianza y una rebaja en la calificación crediticia del país por parte de calificadoras como Standard & Poors. Persistir en este camino solo profundiza el problema”, puntualizó.

Con el impuesto al patrimonio en personas jurídicas, el Ministerio de Hacienda había proyectado recaudar un monto de $8 billones.