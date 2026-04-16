El déficit fiscal de Colombia superó los $33,4 billones en los dos primeros meses de 2026, lo que significa que la diferencia entre ingresos y gastos públicos equivale al 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, según expertos, es el valor más alto para este periodo desde el inicio de la serie en 2004, con datos del Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, el indicador no solo superó el registro de 2025 para el acumulado de enero y febrero (-1,6 %), uno de los años más críticos en las finanzas públicas, sino que también fue superior al de estos meses en 2021 durante la pospandemia (-1,3 %).

“Cuando parece que tocamos fondo, el desbalance empeora”, dijo Diego Montañez, investigador de la Universidad EAFit

El aumento del déficit se explica por ingresos acumulados de $51,5 billones, un 10 % más que el año anterior ($46,8 billones), y por gastos de más de $85 billones, que crecieron en un 10,7 % frente al periodo previo ($76,7 billones).

La brecha es más notoria cuando se revisan las cifras en relación con el PIB, con un ingreso del 2,6 % y un gasto del 4,3 %, proporciones superiores a las registradas el año pasado.

Ahora bien, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también destacó un aumento del 11,4 % en los ingresos tributarios a febrero de 2026 frente a 2025 (se ubicó en $55,2 billones brutos), lo cual fue descrito por el organismo como una dinámica favorable, a pesar de que la cifra se ubicó por debajo de la meta de la DIAN, consistente con el Plan Financiero de 2026.

Respecto al gasto, el comité señaló una concentración en los rubros de funcionamiento (1,9 % del PIB) e intereses (0,8 % del PIB). Así, el gasto primario fue superior al observado el año anterior, al pasar del 1,8 % del PIB al 2,1 %.

El organismo también resaltó que el déficit primario (que excluye el gasto de intereses) fue del -0,8 % del PIB y se deterioró respecto a enero, mientras que la deuda neta aumentó al 59,4 % del PIB, esto es dos puntos porcentuales más, principalmente por las colocaciones internas.