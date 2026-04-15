Las empresas Ecopetrol y Frontera confirmaron en las últimas horas que la planta de regasificación Puerto Bahía, ubicada en Cartagena, entrará en operación a finales de este año.

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El presidente de Frontera, Orlando Cabrales, señaló que la planta tendrá una capacidad inicial de 120 millones de pies cúbicos de gas y, a partir del tercer año, entre 300 y 400 millones de pies cúbicos.

Por su parte, Ecopetrol enfatizó: “En el marco del contexto actual del mercado de gas natural y con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país, Ecopetrol y Frontera Energy anuncian la firma de un acuerdo estratégico para la contratación de servicios de regasificación, que permitirá asegurar el suministro oportuno y confiable de gas natural a Colombia a partir del tercer trimestre del 2026″.

Asimismo, indicó que dicha solución se desarrollará a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., de propiedad de Frontera Energy, “la cual ofrecería la alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas”.

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La petrolera estatal explicó que la fase inicial del proyecto contempla la entrada de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) en 2026, con una expansión progresiva que permitirá alcanzar hasta 370 MPCD hacia 2028, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento de gas en los próximos años y a brindar mayor confiabilidad al sistema energético nacional.

“Este acuerdo refleja la unión de esfuerzos, capacidades técnicas y visión estratégica de Ecopetrol y Frontera Energy, orientada a responder de manera oportuna y coordinada a las necesidades del país, fortaleciendo la oferta de gas natural tanto para los usuarios de la costa norte como del interior, y promoviendo mayor estabilidad y competitividad en los precios frente a las condiciones recientes del mercado de gas importado”, precisa el comunicado de Ecopetrol.