El mercado de vivienda nueva en el Atlántico continúa mostrando señales de solidez, consolidándose como uno de los territorios más activos del país. Durante el primer trimestre del año, se registraron ventas por 3.320 unidades, distribuidas principalmente en los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS), que lideró con 2.015 unidades y que además presentó un crecimiento del 11,2%.; seguido por No VIS con 767 unidades y el segmento VIP con 538 unidades, comportamiento que evidencia un claro protagonismo del segmento VIS.

En paralelo, el sector generó más de 69 mil empleos, consolidándose como una de las principales fuentes de ocupación y fortaleciendo su papel en la generación de oportunidades tanto económicas como de acceso a vivienda.

A nivel nacional, se mantuvo en la tercera posición entre los mercados inmobiliarios con mayor volumen de comercialización superando a departamentos como Valle, Bolívar, y Santander, mientras que, en el segmento de vivienda de interés social, se posicionó como el segundo territorio con mayores ventas.

Según Camacol Atlántico, uno de los factores clave en este desempeño ha sido el impacto del subsidio Mi Techo Propio de la Alcaldía de Barranquilla con 3.619 beneficios entregados, un factor determinante en la dinámica del mercado local, donde 9 de cada 10 unidades comercializadas de proyectos inscritos al programa cuentan con este apoyo, lo que, en términos generales, representa cerca del 50% de las ventas mensuales en los segmentos VIS y VIP y el 23% del total departamental.

Indicaron que esto también se da en medio del incremento de las tasas de interés de crédito hipotecario, en consecuencia, a los ajustes realizados en la tasa de política monetaria nacional como método de desaceleración inflacionaria.

“No obstante, algunas entidades financieras para el segmento de vivienda de interés social y prioritario proponen alternativas que facilitan el acceso, con esquemas de financiación que pueden alcanzar entre el 90% y el 100% del valor del inmueble, opciones de amortización en pesos o UVR; tasas que varían según el perfil del comprador y condiciones preferenciales. A esto se suma una oferta de los desarrolladores urbanos cada vez más alineada con las nuevas realidades del mercado y de los hogares, que en conjunto con el subsidio local permiten mantener el dinamismo del territorio y generar oportunidades reales para quienes toman decisiones informadas y con visión de largo plazo”, enfatizó Camacol seccional Atlántico.

Según Laura Restrepo, gerente de Camacol Atlántico: “si esta dinámica continua, el departamento podría superar las 15 mil unidades vendidas al cierre de 2026, proyección que además podría verse fortalecida con la entrada en operación del nuevo subsidio departamental ‘Mi Casa Bacana’, el cual impulsaría aún más el crecimiento del sector en los próximos meses.

A su vez, Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de esta misma entidad gremial, manifestó que para que esto se materialice, hoy las familias deben tomar decisiones con una buena orientación, en un mercado que ofrece las herramientas necesarias para lograrlo.

“En ese sentido, desde el gremio seguimos acercando a las personas a opciones reales de vivienda a través de espacios como la Feria VIS, un espacio que se ha convertido en un referente para facilitar la compra de vivienda nueva, donde los interesados encuentran información clara, asesoría especializada y alternativas de financiación ajustadas a sus necesidades”, dijo Segebre.

Precisamente como parte de este propósito, los días 17, 18 y 19 de abril se llevará a cabo esta feria de vivienda de interés social en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, con entrada libre para todos los interesados. En un solo lugar, los asistentes podrán conocer la oferta de proyectos que presentarán las principales constructoras, así como acceder a orientación en opciones de financiación por parte de entidades financieras e información sobre los subsidios entregados por las cajas de compensación y los entes territoriales.

¿Qué encontrarás en la Feria VIS?

Proyectos de vivienda para todos: una amplia variedad de apartamentos y casas de interés social en distintas zonas del Atlántico, pensados para ajustarse a las necesidades y posibilidades de cada familia.

Asesoría financiera al instante: expertos estarán disponibles para guiar a los visitantes y facilitar la preaprobación de su crédito hipotecario de manera rápida, sencilla y sin complicaciones.

Subsidios de vivienda: los visitantes recibirán orientación personalizada sobre el programa “Mi techo propio”, SFV de Cajas de Compensación y otros beneficios a los que se puede aplicar para reducir el costo de vivienda nueva.

Bonos de descuento_ Solo por asistir a la feria, podrás acceder a ofertas especiales de las constructoras.