En un contexto económico marcado por la incertidumbre, más del 53% de las mipymes ha registrado una disminución en sus ventas durante el primer trimestre del año, según advirtió Acopi Atlántico en la antesala de su Foro Económico “Gestión inteligente en tiempos retadores”, que se realizará este miércoles.

Rosmery Quintero Castro, directora de Acopi Atlántico y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, explicó que el entorno actual está presionado por factores como las altas tasas de interés y la reducción en los márgenes de rentabilidad.

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“Tenemos alto nivel de incertidumbre. La tasa de interés cada día es más alta y, aunque corresponde al control de la inflación, desde el sector empresarial hacemos grandes esfuerzos por vender más, pero muchas veces no lo logramos. Y si lo logramos, los márgenes de utilidad están afectados”, señaló.

La dirigente gremial indicó además que cerca del 57% de los empresarios ha reducido sus niveles de inversión, una situación que, advirtió, puede comprometer el futuro de las empresas. “Cuando ya tú comprometes inversión, estás comprometiendo el futuro no solo de la empresa, sino también del país”.

A este panorama se suma la preocupación por la inseguridad, que está impactando la operación empresarial.

“La seguridad es uno de los factores que más preocupa y está afectando la logística, que pesa mucho sobre la estructura de costos. También el tema de las extorsiones, que ya no afecta solo a nivel gerencial, sino también a trabajadores”, explicó.

En este escenario, Acopi insistió en la importancia de que los empresarios se apoyen en gremios y expertos, así como en mecanismos legales como la reorganización empresarial.

“Muchos empresarios comienzan a tener problemas financieros, no tienen caja disponible, toman malas decisiones y acuden a la insolvencia cuando ya es un momento demasiado crítico. Tenemos que verla como una oportunidad de salvar la empresa”, sostuvo Quintero.

El foro también abordará estrategias de precios en tiempos de incertidumbre. “Muchas veces, por no perder mercado, sacrificamos precios y no le damos el valor a nuestros productos o servicios, y terminamos financiándolos”, agregó.

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que las cifras de insolvencia empresarial deben analizarse con contexto.

“No hay que asustarse con las cifras. Estamos hablando de cerca de 5.000 empresas en el sistema, pero de esas, alrededor del 80% están en reorganización o en acuerdos en ejecución, es decir, en proceso de recuperación. Las liquidaciones son una parte menor”, explicó.

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El funcionario enfatizó que la insolvencia es un mecanismo de recuperación. “Estar en un proceso de insolvencia no es una mala noticia, es una herramienta que permite al empresario salir adelante”, afirmó.

Asimismo, destacó que incluso empresas en proceso de liquidación pueden ser llevadas a reorganización para preservar la unidad productiva, y subrayó la importancia de fortalecer el gobierno corporativo.

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“Nos preocupa que muchas juntas directivas no conocen sus obligaciones legales y toman decisiones que pueden tener efectos patrimoniales y legales”, advirtió.

El Foro Económico de Acopi Atlántico reúne a expertos para analizar estos desafíos y entregar herramientas a las mipymes, en un momento en el que su estabilidad resulta clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Orlando Amador Rosmery Quintero Castro, directora de Acopi Atlántico y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme y el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez durante la rueda de prensa ACOPI

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