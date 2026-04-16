La sede de la Selección Colombia vuelve a estar en disputa. En Bogotá se anunció recientemente que avanza un proyecto que contempla incentivos económicos para atraer los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Mientras tanto, desde Barranquilla se desplegado una ofensiva para ratificarse como la casa del combinado nacional.

Desde el Concejo se ha propuesto a la administración distrital que se inicie un trabajo conjunto para que se presente un nuevo acuerdo que permita la entrega de exenciones tributarias a Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hasta el 2030.

Es de anotar que Barranquilla ha sido escenario de seis clasificaciones de la Selección Colombia a la máxima cita orbital: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y México – Estados Unidos – Canadá2026.

La proposición fue hecha por el concejal conservador Juan José Vergara, quien destacó que ser la sede de la Selección Colombia ha sido beneficioso para la economía de la ciudad, haciendo énfasis en que distintos sectores son impactados por estos compromisos futbolísticos.

“El turismo se beneficia grandemente, eso nos trae mucha economía. En Barranquilla vamos a tener el mejor estadio de Colombia y sé que la gente va a querer venir acá, a conocer el Metropolitano, a ver jugar a la Selección Colombia”, resaltó el cabildante.

A renglón seguido, Vergara anotó que “a Barranquilla no la detiene nadie. Estamos listos para que cuando se acabe el Mundial, empecemos enseguida los partidos de las eliminatorias al Mundial”.

Mauricio Villafañez, presidente del Concejo de Barranquilla, puso de presente que la ciudad cuenta con todas las condiciones para seguir albergando la sede de la Selección Colombia y que en conjunto con el Distrito se avanzará en la construcción de un nuevo acuerdo para los correspondientes beneficios tributarios a la FCF.

“La Federación tuvo los beneficios hasta el 2023 y se le ampliaron hasta el 2025. En estos momentos estaban en ‘standby’ porque no había partidos de eliminatorias, pero vamos a avanzar en este proceso para que haya tranquilidad de que la Selección Colombia seguirá en Barranquilla”, anotó el cabildante liberal.

Resaltó que la capital del Atlántico contará en los próximos meses con un renovado estadio Metropolitano, que se constituye en el escenario perfecto para el desarrollo de los compromisos deportivos.

“Barranquilla se ha preparado para ser una ciudad turística. La gente no solamente viene el partido, sino que viene a conocer todas las bellezas que se han realizado. Se mueve la gastronomía, la hotelería, todos los sectores. Es un motor que mueve a emprendedores y ayuda a que la economía de la ciudad mejore día a día”, anotó.

Mientras que Andrés Ballesteros, del Partido Centro Democrático, fue enfático al recalcar que este no es un “debate menor”, sino que “toca la dignidad, la historia y el orgullo de todos los barranquilleros”.

“Barranquilla no es sede por casualidad. Es sede porque ha respondido siempre, porque aquí la Selección ha encontrado un respaldo inigualable, una hinchada que no falla y unas condiciones que históricamente han marcado diferencia”, dijo.

Asimismo, indicó que “el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez no es solo un escenario deportivo; es un fortín donde Colombia ha construido gran parte de sus clasificaciones y victorias más importantes a lo largo de los años. Quienes hoy plantean mover la sede desconocen una realidad evidente, porque no se trata solo de infraestructura o clima, se trata de identidad futbolera”.

Por último, Ballesteros remarcó que la posición del cabildo distrital es que la Selección Colombia debe continuar jugando en Barranquilla: “Aquí tiene su casa, su afición, su sede en Alameda y su historia”.