El aeropuerto Ernesto Cortissoz sigue ampliando sus rutas aéreas. Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la ruta Barranquilla – San Andrés de Latam Airlines Colombia, que amplía las opciones de conectividad desde el Caribe colombiano.

“‘Esta ruta representa mucho más que una nueva conexión aérea. Es una apuesta por consolidar a Barranquilla como un punto clave en la Costa Caribe, fortaleciendo su conexión con San Andrés e impulsando el turismo, la actividad económica y el transporte de carga entre ambos destinos”, aseguró Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

En ese sentido, recalcó que la ruta será operada en aviones Airbus 320, con capacidad para 174 pasajeros por trayecto y busca brindar opciones de transporte para personas que hagan negocios en ambas ciudades, así como fortalecer el turismo regional.

De esta manera, Latam consolida su presencia como operador relevante en la capital del Atlántico y sigue impulsando su presencia en San Andrés, ampliando su red hacia destinos estratégicos del país, contribuyendo a la dinamización del sector aéreo en la región.

“Estamos recuperando rutas que ya teníamos. Es muy importante tener la oportunidad de conectarnos con San Andrés, para seguir apoyando su proceso de recuperación tras el huracán. Es la oportunidad para que los atlanticenses puedan conocer el mar de los siete colores, su cultura raizal y que siga creciendo este mercado”, aseguró Jaime Alfraro, subsecretario de Turismo del Atlántico.

A eso se suma que Latam Cargo proyecta movilizar 24 toneladas mensuales hacia la isla, correspondientes a carga mixta que incluye carga seca, perecederos y mercancía especializada como productos eléctricos y de micromovilidad.

Es de anotar que, por el momento, la aerolínea cuenta con cinco rutas que conectan a San Andrés, a través de 11 frecuencias diarias desde Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Asimismo, la capital del Atlántico se conecta a través de un promedio de 9 frecuencias diarias hacia ciudades como Bogotá, Medellín y San Andrés, consolidándose como un mercado estratégico para la aerolínea y un eje clave para el desarrollo de la conectividad aérea en la región Caribe.