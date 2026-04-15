La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) desmintió al presidente Gustavo Petro y cuestionó su visión de la realidad energética del país.

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A través de su director ejecutivo, Flover Rodríguez Portillo, la asociación destacó la actualidad energética de Colombia, y aseguró que no es cierto lo que el jefe de Estado declaró en días pasados sobre el fracaso de las exploraciones, ni que el petróleo ya no se vendería.

“Esto es importante porque es la oportunidad que tenemos para desarrollar a nuestras sociedades, para superar la pobreza energética e impulsar el desarrollo territorial sostenible”, dijo Rodríguez.

El directivo enfatizó que el debate sobre exploración y reservas debe analizarse desde una perspectiva más amplia, en medio de las discusiones sobre el abastecimiento de gas y petróleo en Colombia, así como sobre la necesidad de fortalecer la autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo.

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En ese sentido, Rodríguez cuestionó las interpretaciones del mandatario que califican como un “fracaso” exploratorio la situación actual del sector, señalando que dicha visión desconoce la complejidad técnica, operativa y regulatoria detrás de los proyectos extractivos.

“Pero interpretar esto como un fracaso exploratorio es simplificar un fenómeno mucho más complejo. El problema no está en la capacidad de encontrar recursos. Está en la capacidad de desarrollarlos”, afirmó el directivo, refiriéndose, entre líneas, al presidente Petro.