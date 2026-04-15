Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. reportó en 2025 un crecimiento de 26,6 % en su utilidad neta, superando ampliamente la inflación anual (5,1%) y confirmando la efectividad de su estrategia de eficiencia, precios y amplitud del surtido.

La compañía manifestó en un comunicado que alcanzó ingresos operacionales por $6,9 billones y mejoró sus indicadores de rentabilidad, con un margen EBITDA de 7,16% y margen operacional de 3,74%, en línea con tendencias globales del sector enfocadas en disciplina operativa y optimización de costos.

Así mismo, indicaron que durante el año, Olímpica profundizó su estrategia de valor al consumidor con más de 900 referencias bajo su programa de “Precios Rojos”, reforzando su compromiso con el bolsillo de los colombianos, apoyado por la calidad, frescura y variedad en frutas, verduras, carnes, panadería y cafetería.

En paralelo, la empresa avanzó en el desarrollo de marcas propias con el lanzamiento de 186 nuevos productos en categorías clave, incluyendo alimentos, cuidado personal y hogar, así como su primera colección textil 100 % nacional.

A su vez, la compañía cerró el año pasado con 412 tiendas tras la apertura de cinco puntos de venta, alcanzando un área comercial de más de 440 mil m².

En línea con la transformación del retail hacia modelos más ágiles y automatizados, la compañía continuó con su modernización tecnológica con:

● Instalación de cajas de autopago

● Modernización de sistemas POS

● Fortalecimiento de su cadena de suministro

Liderazgo en sostenibilidad y abastecimiento local

La empresa obtuvo el sello ESG Verified Oro de Icontec, consolidando su estrategia ambiental y social. Destaca además que el 92% de sus compras se realizaron a proveedores nacionales, afianzando encadenamientos productivos locales, en línea con tendencias globales del sector.

En materia energética, Olímpica se posiciona como uno de los retailers con mayor adopción de energía solar en Colombia, con 180 sistemas fotovoltaicos en operación.

Impacto social a escala nacional

En alianza con ABACO, la compañía recuperó y donó cerca de 427 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1,2 millones de personas en 24 municipios, incluidos territorios con alta vulnerabilidad como el Chocó y La Guajira.

Adicionalmente, recibió reconocimientos de UNICEF por más de una década de trabajo conjunto en nutrición infantil y el Premio AVA de la Cámara de Comercio de Barranquilla en la categoría de Producción Responsable.

Visión estratégica en un entorno exigente

“En un entorno exigente, nuestro foco ha sido claro: ofrecer un amplio y diferenciado portafolio de productos perecederos, mejores precios, potenciar nuestras marcas propias y operar con mayor eficiencia. Esa disciplina nos permite crecer, invertir en tecnología y seguir optimizando la experiencia de compra de nuestros clientes, incluso en un mercado con presión sobre los márgenes”, señaló José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica.