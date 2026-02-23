El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, firmó como garante el acuerdo de formalización laboral entre la Unidad de Investigaciones Especiales del Viceministerio de Relaciones Laborales y Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., realizado en Barranquilla.

Este compromiso asegura que 1.000 trabajadores, anteriormente vinculados de manera indirecta o tercerizados, pasen a tener contratos con vocación de permanencia. Su formalización será progresiva y con vinculación directa desde el próximo 15 de marzo, en las diferentes regiones del país hasta febrero de 2029.

El titular de la cartera Antonio Sanguino, precisó que: “este acuerdo es un paso fundamental para garantizar tranquilidad a las y los trabajadores y a sus familias. Se inicia con un plan de formalización de 1.000 trabajadores, el 42% son mujeres, en su mayoría las y los trabajadores beneficiados son operadores de caja, panadería, bodega y domicilios”.

“Este resultado demuestra que el diálogo social funciona. Cuando empresa, sindicato y Gobierno se sientan con voluntad y determinación, se logran acuerdos que dignifican el trabajo”, señaló Sanguino.

En ese sentido, agregó que no solo se garantiza igualdad de condiciones laborales, sino que el acuerdo fortalece la organización sindical en una empresa que reúne cerca de 17 mil trabajadores en 400 tiendas del país.

A su vez, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Supertiendas y Droguerías Olímpica, Sintraolímpica, María Yolanda Castaño, manifestó que los empleados no solo ganarán estabilidad, sino que accederán a mejores condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo, serán afiliados al sindicato y beneficiarios de inmediato de la convención colectiva de Sintraolímpica.

En la firma del acuerdo también participaron el director Territorial Atlántico, Miguel Antonio Varela; y la gerente de Gestión Humana de Supertiendas Olímpica, Aida Vélez, entre otros.